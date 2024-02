"Metamorfosi. Workshop Motivazionale". Teatro Boni e Unitus insieme per un percorso di formazione

cultura

Il Teatro Boni di Acquapendente e l'Università degli Studi della Tuscia (DAFNE - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali) insieme per un nuovo progetto di formazione teatrale. "Metamorfosi. Workshop Motivazionale" è il nome del percorso innovativo e coinvolgente riservato agli studenti dell'ateneo di Viterbo, che attraverso esso potranno affrontare le proprie sfide personali e professionali con fiducia e determinazione, il tutto finanziato con i fondi del bando "Arti e Creatività" della Regione Lazio.





Questo percorso teatrale interattivo è costruito infatti per fornire strumenti pratici al miglioramento individuale, con la docenza di Sandro Nardi, attore, autore, regista, che del Teatro Boni è da molti anni, e con successo, direttore artistico. "Metamorfosi - Workshop motivazionale" offrirà ai partecipanti l'opportunità di esplorare personali motivazioni, potenziare capacità personali, sviluppare una nuova prospettiva per affrontare le sfide quotidiane.

"Attraverso l'uso creativo del teatro - spiega Nardi - si stimola la curiosità, si promuove il benessere fisico e psicologico e si potenzia l’attitudine a relazioni sociali positive e attive. Un percorso di intrecci, dinamiche e discipline serviranno a conoscere, confrontarsi, capire e analizzare, prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e promuovere empowerment per una migliore coscienza dell’ambiente dove si vive e si studia, oltre che per affrontare meglio un prossimo futuro lavorativo".

Il workshop avrà una durata di 20 ore complessive distribuite su dieci incontri e inizierà mercoledì 21 febbraio presso l'Università degli Studi della Tuscia (Aula 13 del Polo di Agraria), per concludersi mercoledì 15 maggio. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo reperibile tramite il QR Code presente sulla locandina. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0761.357357 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.