Collaborazione in vista tra il Gal della Tuscia e il Cammino dell'Intrepido Larth

I nuovi progetti di sviluppi turistico collegati alla potenzialità dei cammini di trekking con particolare riferimento al Lazio e alla provincia di Viterbo sono stati al centro dell'incontro che si è tenuto lunedì 12 febbraio tra il presidente del Gal della Tuscia Stefano Augugliaro e i promotori del Cammino dell'Intrepido Larth, Luca Sbarra, Emanuele Rossi e Claudio Lattanzi. Sono stati affrontati vari temi collegati alle strategie da adottare nei prossimi mesi per implementare il progetto che vede insieme Orvieto, Bolsena e Civita di Bagnoregio, ma anche il futuro sviluppo che l'iniziativa avrà nei prossimi mesi nella provincia di Viterbo. Temi che verranno approfonditi insieme a molti altri sabato 16 marzo in occasione della presentazione ufficiale del Cammino dell'Intrepido Larth che si svolgerà ad Orvieto e alla quale prenderanno parte esperti nazionali, rappresentanti del mondo economico ed istituzionale.



Il Gal Tuscia è stato costituito da Provincia di Viterbo, Camera di Commercio di Viterbo e Rieti, Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, Consorzio Teverina, Comune di Acquapendente, Comune di Arlena di Castro, Comune di Bagnoregio, Comune di Bolsena, Comune di Bomarzo, Comune di Canino, Comune di Capodimonte, Comune di Castiglione in Teverina, Comune di Celleno, Comune di Cellere, Comune di Civitella d’Agliano, Comune di Farnese, Comune di Gradoli, Comune di Graffignano, Comune di Grotte di Castro, Comune di Ischia di Castro, Comune di Latera, Comune di Lubriano, Comune di Marta, Comune di Montefiascone, Comune di Onano, Comune di Piansano, Comune di Proceno, Comune di San Lorenzo Nuovo, Comune di Tessennano, Comune di Tuscania, Comune di Valentano, Confagricoltura Viterbo – Rieti, Confcooperative – Unione Territoriale Lazio Nord, Confesercenti Provinciale di Viterbo, Confartigianato Imprese Viterbo, Cna Associazione di Viterbo e Civitavecchia, Lega Regionale Cooperativa e Mutue del Lazio, Confederazione Italiana Agricoltori Lazio Nord – Viterbo-Rieti, Agriturist Viterbo – Rieti, Pro Loco Bagnoregio Aps, Asd Polisportiva Favl Cimini Viterbo Srl.