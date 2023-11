Proiezione di "An Enlightened Mind" e incontro con Daniel Lumera, Stefano Manera e Felicia Cigorescu

cultura

"An Enlightened Mind" è il titolo del documentario che esplora gli effetti della meditazione sulla mente umana che, come anticipato, sarà proiettato domenica 12 novembre, dalle 18 nella Sala dei Quattrocento del Palazzo del Capitano del Popolo in occasione delle iniziative per la Giornata Mondiale della Gentilezza organizzate dal Comune di Orvieto in collaborazione con l’organizzazione di volontariato MyLifeDesign e il Movimento Italia Gentile, la rete nazionale fondata dal biologo naturalista Daniel Lumera, autore ed esperto di scienze del benessere.

Saranno presenti l’autrice e regista del docufilm e direttrice artistica, Felicia Cigorescu, il medico, docente, scrittore e divulgatore Stefano Manera e lo stesso Lumera. Perché è così fondamentale oggi comprendere la natura della mente? Come può la nostra mente influenzare non solo la nostra esistenza, ma anche la nostra vita sulla terra? Che strategie possiamo adottare per rendere la nostra mente, una “mente illuminata”? A queste domande risponderanno i tre ospiti nel dialogo, moderato da Riccardo Campino, che unirà tre grandi linguaggi universali: arte, scienza e meditazione.

Pubblicità

"In un’epoca caratterizzata da sfide enormi – spiegano gli organizzatori – che spaziano dalle crisi climatiche ed esistenziali a guerre e pandemie, diventa essenziale coltivare una profonda consapevolezza. Un punto di vista diverso da quello applicato sino ad ora. Questo evento che per la prima volta si terrà ad Orvieto in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, vuole rappresentare una bussola per tutte le persone alle ricerca di una mente illuminata.

Una mente cioè inclusiva e unitaria, che non vive un senso di separazione rispetto a ciò che sente, ma che sente che ciò che percepisce appartiene alla propria identità. Un evento ispirativo e profondamente pragmatico che partendo dalla proiezione del documentario An Enlightened Mind, porterà a vivere e sperimentare delle profonde tecniche di meditazione e consapevolezza". L’ingresso all’evento è gratuito, per partecipare è consigliata la prenotazione al link https://anenlightenedmind-orvieto.eventbrite.it/.

Per ulteriori informazioni:

umbria@mylifedesign.org