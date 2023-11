"Lise chi?", esposizione multimediale dedicata alla fisica Lise Meitner

cultura

"Lise chi? La vita e l'impegno della grande e simpatica fisica Lise Meitner” è il titolo della mostra che, avvalendosi di materiale fotografico, pannelli di testo e postazioni audio-video, racconta gli episodi più importanti della vita della fisica Lise Meitner. Per quanto il nome non sia così noto come quello di sue colleghe (poche) e colleghi, da cui l’interrogativo del titolo, Lise Meitner è stata una scienziata di primo piano vissuta tra la fine del diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo, che con le sue ricerche ha posto le basi teoriche per la comprensione della fissione nucleare.

Il percorso espositivo affronta le vicende della sua vita sia dal punto di vista scientifico e accademico, che da quello umano, mettendone in evidenza la straordinaria personalità e l’impegno con cui Lise Meitner si è prodigata nel sostenere sempre la pace e una visione etica della scienza, in un periodo storico tanto costellato di cruciali scoperte scientifiche, quanto tragicamente travagliato da terribili vicende umane e crudeli discriminazioni.

È un racconto che offre l'opportunità di riflettere sulla storia di centinaia di donne che hanno dedicato il loro tempo, la loro creatività, la loro stessa vita alla scienza, superando ostacoli e pregiudizi. La mostra, seppur ispirata a una brillante donna di scienza, si rivolge, per sua natura, a tutte e tutti coloro che si interessano alla storia degli uomini e delle donne che hanno contribuito al progresso della conoscenza e quindi della civiltà.

La mostra è stata ideata e realizzata dalla società SISSA Medialab di Trieste. L’allestimento perugino è stato curato dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con la sezione locale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e con l’Istituto Officina dei Materiali del CNR.

È ospitata nelle sale del Centro Servizi Camerali "Galeazzo Alessi” in Via Giuseppe Mazzini 9, a Perugia, e sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 17 con ingresso gratuito fino a domenica 19 novembre. Una bravissima studentessa o un bravissimo studente del Corso di Dottorato in Fisica del Dipartimento di Fisica e Geologia di Perugia è sempre presente e disponibili per descrivere, spiegare e approfondire tutte le vicende storico-scientifiche oggetto dell’esposizione.

Tutte le informazioni sulla mostra e i contatti sono disponibili nella pagina ad essa dedicata che è pubblicata a questo indirizzo: https://www.fisgeo.unipg.it/physdid/lise/index.html.