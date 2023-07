"HM Voices", quartetto vocale tutto al femminile, apre "Magica è la Pieve 2023"

cultura

Lunedì 31 luglio alle 18.30 allo Spazio Kossuth di Città della Pieve, si esibirà il quartetto vocale tutto al femminile "HM Voices". È questo il primo appuntamento della rassegna estiva "Magica è la Pieve", giunta alla quarta edizione, organizzata dall'Associazione Turistica Pievese Pro Loco e dallo Spazio Kossuth, patrocinata dall'Amministrazione Comunale e sostenuta da Libera Università, Associazione Donne "La Rosa", BCC-Banca Toscana-Umbria, Il Café degli Artisti e dai progetti culturali dell'8xMille alla Chiesa Valdese.

Il quartetto vocale che fa parte delle programmazioni del Festival Internazionale "Green Music", proporrà una carrellata di brani che hanno fatto la storia della musica moderna, spaziando da Paul Simon a Freddy Mercury e molti altri. Un pomeriggio tutto da godere in una cornice unica come è quella del cortile del Palazzo Vescovile. Nell'occasione sarà possibile visitare gratuitamente la mostra "Paesaggi contemporanei nei luoghi del Perugino" curata da Matteo Pacini, allestita nei locali al civico 34 di Via Vannucci, nel cinquecentenario della morte dell'artista.

La programmazione proseguirà martedì 1° agosto con i Corti Corsari. Alle 21.30 proiezione di dieci docufilm brevi inediti, a cura dell'Associazione Nazionale Corto Fiction che ha selezionato i più interessanti dell'anno. Mercoledì 2 agosto, allle 18.30, invece largo al Befalo Trio composto da Angelo Benedetti (clarinetto), Stefano Falleri (chitarra) e Sandro Lazzeri (chitarra). L'ingresso è libero.