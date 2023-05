Tra Pugnaloni e "Buongiorno Ceramica!", Acquapendente celebra la tradizione

cultura

Sempre più vicino ad Acquapendente il momento dei Pugnaloni, i mosaici verticali di fiori e foglie su grandi tavole di legno attraverso cui la città celebra la sua storia in una grande festa che ricorda la liberazione dal giogo del tirannico governatore di Federico I Barbarossa nel 1166. Quest'anno, inoltre, è in programma un'importante connubio con la ceramica, altra importante tradizione locale.

Con il recente ingresso nell’Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC), quale “Città di affermata tradizione ceramica”, Acquapendente presenta "Buongiorno Ceramica", la kermesse prevista per sabato 20 maggio nell'ambito della festa diffusa della ceramica italiana promossa ogni anno da AICC nelle città della rete nazionale.

A partire dalle 10 saranno aperti mercatini di artigianato artistico e dei laboratori della ceramica nel centro storico, con dimostrazioni dedicate agli alunni delle scuole e agli appassionati di ceramica e esposizioni. Allo stesso orario, presso la Biblioteca Comunale, apertura del convegno “Il fiore quale elemento decorativo: dall’arte ceramica ai Pugnaloni di Acquapendente”, con relatori d’eccezione quali Viola Emaldi, curatrice ed external advisor dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, Luigia Melaragni e Daniela Lai, rispettivamente presidente CNA Viterbo e Civitavecchia e presidente CNA Ceramisti Lazio e l’ingegner Giuseppe Ciacci, presidente dell’associazione ArcheoAcquapendente. CNA Viterbo e Civitavecchia e ArcheoAcquapendente sono stati partner fondamentali del Comune di Acquapendente nell’iter che ha portato al riconoscimento dell'AICC.

Sarà quindi a cura della professoressa Rita Pepparulli, docente di arte e bozzettista, il raffronto tra decorazioni ceramiche e i Pugnaloni di Acquapendente. Se infatti la decorazione ceramica è un’arte ampiamente riconosciuta, è possibile certamente annoverare tra le opere d’arte anche i Pugnaloni, splendide creazioni effimere che rendono ogni anno Acquapendente un museo a cielo aperto in occasione della terza domenica di maggio. Alle 12, in Piazza Girolamo Fabrizio si terrà la premiazione dell’undicesimo concorso per ceramisti e amanti della ceramica “Antica Fiera delle Campanelle".

Nella serata di sabato i laboratori dei Pugnaloni resteranno aperti tutta la notte, con i 15 gruppi impegnati negli ultimi ritocchi alle opere, mentre in Piazza Girolamo Fabrizio si potrà assistere allo spettacolo di luci e video mapping sulla facciata del palazzo comunale, che racconta la storia dei Pugnaloni e allo spettacolo di rievocazione storica in notturna, assoluta novità di questa edizione.

La Cooperativa L’Ape Regina, gestore dei servizi turistici del Comune di Acquapendente, offre, nel weekend di sabato 20 e domenica 21 maggio, diverse proposte per conoscere e vivere al meglio la festa "I Pugnaloni di Acquapendente e la notte dei musei” e “Weekend tra ceramica e Pugnaloni.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

388.8568841 (anche WhatsApp) - eventi@laperegina.it