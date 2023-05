Daan Van Den Nouweland in Umbria gira per Netflix "The Dadchelor"

cultura

di D.P.

"Quando Mark sta per diventare padre e la sua natura iper-responsabile sembra prendere il sopravvento, sia la moglie che i migliori amici gli lanciano un ultimatum: 'O torni al tuo bel vecchio io o ce ne andiamo da te!'. Quando, sotto la pressione dei coetanei, decide di partecipare a un weekend apparentemente innocente a Perugia, questo viaggio nella memoria va fuori controllo e, a peggiorare le cose, le vite dei suoi amici vengono messe a rischio. Tutto ciò lo costringe ad evocare la versione più irresponsabile di sé stesso e a dire addio alla sua identità sicura".

Sufficientemente criptica eppure cripticamente sufficiente a dare l'idea di quello che il produttore e regista olandese Daan Van Den Nouweland sta girando nel capoluogo umbro, è questa la sinossi di "The Dadchelor", il suo secondo film per Netflix, che, promette lui stesso, "sarà una pubblicità di 90 minuti per Perugia e dintorni. Chi lo vedrà potrà davvero sentirsi stimolato a venire qui", in quel territorio dove è arrivato per la prima volta 25 anni fa come studente dell'Università per Stranieri – da cui ha appena ricevuto un premio – e dove è tornato praticamente ogni anno.

Trovando l'Umbria "particolarmente autentica e caratteristica". Con uno staff di circa 50 persone tra attori e operatori di ripresa provenienti dall'Olanda a cui si sono uniti anche attori italiani – avvistato di fronte al Brufani, Alvise Rigo – la macchina organizzativa che consentirà alla commedia di vedere luce arruola più di 300 comparse scelte in tutta la regione dove i primi ciak sono stati battuti all'inizio di aprile. Le riprese si protrarranno ancora qualche giorno. Sempre su Netflix, intanto, è appena sbarcato il precedente film drammatico, "Il weekend dell'anno".

Girato in Borgogna, dove Daan Van Den Nouweland vive, quest'ultimo è risultato primo nella classifica dei più visti in Olanda nella scorsa prima settimana di programmazione. Quanto al nuovo prodotto, più divertente, sono diverse le location dell'Acropoli in cui si stanno svolgendo le riprese rappresentando una storia autobiografica del produttore, tutte scelte con un sopralluogo fatto circa otto mesi fa. Dal Teatro Morlacchi all’Auditorium di San Francesco al Prato fino a Porta Sole. Da Piazza IV Novembre a Piazza Italia, la zona dell’Acquedotto, le chiesa di San Michele e del Gesù.

Ma anche l’ex locale "Domus Deliri" che il regista frequentava da studente e numerose vie del centro storico dove si muovono Steef de Boot e gli altri interpreti Jennifer Hoffman, Michiel Romeyn e Pepijn Schoneveld. Secondo le previsioni, la produzione dovrebbe terminare ad inizio ottobre. L'uscita del film in 190 Paesi al momento è prevista per i primi mesi del 2024 con relativo ritorno, sia economico che turistico. Van Den Nouweland, intanto, sta già pensando ad un film sul Natale del quale non sono ancora stati definiti i contenuti.

Supporto organizzativo e amministrativo è garantito da Regione, Comune e Umbria Film Commission nella consapevolezza che l'industria cinematografica resta una delle più importanti del Paese con 2.000 aziende attive nel settore e un fatturato pari a oltre 4 miliardi di euro. Non è un caso se l'Umbria guardi come modelli a Puglia e Piemonte per accreditarsi sempre di più come terra di grandi produzioni cinematografiche e televisive con maestranze qualificate a costi contenuti e prodotti come i recenti "Mixed by Erry" di Sidney Sibilla e "Grazie Ragazzi" di Riccardo Milani.