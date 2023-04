Sedici concerti di diversa natura al Castello e a Palazzo Sforza

cultura

L'Associazione "Insieme Strumentale" di Roma, con in corata l'Associazione Culturale "Marco Taschler", vincitrice di un bando con patrocinio e finanziamento della Regione Lazio per la valorizzazione delle dimore storiche del Lazio, e con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Proceno, è in procinto di inaugurare una stagione di concerti nel Castello di Proceno e Palazzo Sforza di Proceno, da sabato 29 aprile fino a sabato 30 settembre. Sono sedici i concerti di diversa natura con protagonisti di altissimo livello nel campo della musica barocca, da camera, classica lirica e jazz. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.

Per ulteriori informazioni:

https://www.itinerarimusicalifrancigeni.com/il-programma