"Un percorso di teatro scientifico studentesco che esce dalla scuola e dà spettacolo"

Sette produzioni, di volta in volta collegate ai grandi temi ciclicamente proposti da OrvietoScienza. Nel 2015 "Einstein, ovvero Fisica e Immaginazione", reading di Giuseppe Longo, in aderenza al tema "Eraclito aveva ragione?". Nel 2016 "Condominio il Cosmo", spettacolo di Bruno Bertolini per "Qualcosa che cambia sotto il sole. Le migrazioni climatiche". E ancora "Un trapianto molto particolare", spettacolo di Giuseppe Longo, nell'edizione 2017 dedicata a "Robot Sapiens. L'intelligenza artificiale". Il reading "Qualcosa accade" di Andrea Brugnera, da autori diversi, nel 2018 per "Fragile Italia. Le catastrofi regionali". "Il Malato Immaginario" di Molière nella riduzione di Bruno Bertolini e da altri autori per "Chi fa male alla salute. Sulla malasanità" nel 2019.

Fino a "Ci salveranno gli alieni?", produzione da autori diversi, interrotta a causa della pandemia e trasmessa ridotta in remoto su piattaforma scolastica nella primavera del 2020, che è confluita, reimpostata, nell'ultimo lavoro "Ci salveranno gli alieni? Variazioni a Condominio il Cosmo Bis" tratto dall'opera di Bruno Bertolini ed altri autori, riduzione e libero adattamento di Andrea Brugnera, portato in scena nella Sala dei Quattrocento del Palazzo del Capitano del Popolo sabato 23 febbraio per il tema 2023, "Siamo soli nell'Universo?". Un appuntamento organizzato dall'Istituto d'Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico "Majorana-Maitani" nel quale si è cercato, anche stavolta, di potenziare la diffusione della scienza all'interno e fuori della scuola.

Alla rappresentazione degli spettacoli che, già oggi potrebbero costituire una piccola raccolta di teatro scientifico studentesco, si è giunti attraverso il percorso del laboratorio-allestimento che, quest'anno è stato svolto sulla base del materiale di Bruno Bertolini, che ha impresso al lavoro una nota di leggera ed ironica vis-comica, pur comunicando chiare istanze di sostenibilità ambientale ed inclusione geopolitica nel presente quadro globale. L’inserimento successivo di alcune sequenze tratte dai più noti autori di science-fiction come Dick, Bradbury e Ballard ha consentito di aprire alcune importanti riflessioni sulla visione – weltanschauung – dell'uomo nel proprio universo, proponendo in particolare un'attenzione allo "spazio di dentro", oltre che a quello esterno.

Non solo il risultato di una promettente attività di laboratorio, avviata a novembre e guidata da Andrea Brugnera dell'Associazione Culturale Kamina. Fra le numerose attività di carattere scientifico, filosofico, giuridico, pratico e tecnologico che ogni anno la scuola promuove a favore di una sperimentazione della ricerca unica in Italia, l'immissione di un percorso di teatro si è rivelata altamente qualificante, sia per il rendimento espressivo dei ragazzi, che per la diffusione di argomenti e drammaturgie a contenuto scientifico afferenti ad importanti autori. Nell’arco dei sette anni – se si escludono i nemontemi del periodo pandemico – è già stata percorsa una generazione scolastica se si pensa alle classi di studenti che, per oltre un lustro, si sono avvicinati al teatro.

E alle tecniche della comunicazione culturale scientifica in forma drammatica. "Questo – sottolinea l'attore, operatore artistico e conduttore del laboratorio – grazie all’indubbio supporto alla base artistica offerto con entusiasmo dal corpo docente. I ragazzi coinvolti sono stati ammirevoli per energie e capacità e tutti in grado di affrontare il testo, talvolta compiendo un duro lavoro su se stessi, e sostenere entusiasti una proposta complessa e protesa (o pre-tesa!) ben al di là del semplice saggio scolastico. Le difficoltà gestite da ogni singolo erano quelle della disciplina teatrale che si sono trasformate in qualità espressiva, utili, pur nei pochi mesi di workshop, a rendere i partecipanti idonei ad ulteriori sfide performative.

Mi auguro che la fatica di questa messa in scena possa portare ad una possibile ripresa, nonché ribadire la presenza del teatro quale materia formativa necessaria ai giovani, dentro e fuori le istituzioni della scuola". Il primo grazie va agli studenti Anna Tiberi, Alice Laurenti, Caori Brancaccio, Ambra Cova, Scarlett Greene, Aurora Domenici, Alexandro F. Ushray, Letizia Mocetti, Giulia Regoli, Frida Cecchetto, Andrea Taibi, Maddalena Baiocco, Charlotte Catuogno ed Eugenio Lombardi. Per la parte tecnica, Giovanni Fiorentini, Luca Sabatani e Neri Terrani. E ancora all'ex allievo Edoardo Spinazzola, alla dirigente scolastica Lorella Monichini e ai docenti Giuseppe De Ninno, Giulia Ruina, Paola Marricchi e Adele Riccetti per la generosa supervisione.