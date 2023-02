Il Duomo di Orvieto al 163esimo posto tra "I Luoghi del Cuore" del FAI

cultura

Sono stati presentati giovedì 16 febbraio i risultati dell'11esima edizione del censimento nazionale "I Luoghi del Cuore", promosso dal FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano in collaborazione con il Gruppo Intesa San Paolo. Conclusosi il 15 dicembre scorso - con 1.500.638 voti raccolti per più di 38.800 luoghi, da un capo all’altro del Paese - il censimento che sensibilizza dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo ha visto trionfare la Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli, votato da 51.443 persone, più del doppio degli abitanti della cittadina in provincia di Lecce. Questi, invece, i primi dieci luoghi in Umbria:

- al primo posto (18° nella classifica nazionale) con 12.738 il Sentiero degli Ulivi che si snoda per 75 chilometri nella Fascia Olivata che interessa il territorio di sei comuni Assisi, Spello, Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno e Spoleto;



- al secondo posto (27° a livello generale) con 8.560 voti si piazza la Ferrovia del Centro Italia, Abruzzo - Umbria - Lazio (ferrovia storica che da Sulmona arriva a Terni lungo un percorso di 163 chilometri);



- al terzo posto (50° a livello nazionale) con 5.303 voti c'è Piaggia di Sellano, insediamento medievale ai piedi dei Sibillini, a quasi 1.000 metri, ricco d’acqua;



- al quarto posto (80° a livello nazionale) con 3.982 voti il Santuario Santa Chiara da Montefalco Agostiniana a Montefalco;



- al quinto posto (97° a livello nazionale) con 3.310 voti il borgo medievale e i boschi a Farnetto di Collestrada;



- al sesto posto (163° a livello nazionale) con 1.332 voti il Duomo di Orvieto;



- al settimo (258° a livello nazionale) con 464 c’è Assisi;



- all'ottavo (296° a livello) con 362 voti Castelluccio di Norcia;



- al nono posto (486° a livello nazionale) con 109 voti Orsano di Sellano;



- al decimo posto (503° a livello nazionale) con 92 voti la Chiesa di Sant’Agostino di Montefalco.