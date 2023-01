"A Roma ho vissuto una delle settimane più stimolanti e formative della mia carriera"

ORIENTARSI VERSO IL FUTURO

Lo scorso anno alla nostra scuola è arrivata, dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, un'interessante proposta per di partecipazione a corsi di orientamento universitario destinata agli studenti delle classi quinte. A seguito di una selezione nazionale riservata agli studenti meritevoli sono riuscita a ottenere la possibilità di frequentare uno di questi corsi.

Dal 18 al 23 luglio ho quindi preso parte al 115° corso di orientamento universitario della Scuola Normale Superiore, tenutosi a Roma presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, dove ho vissuto una delle settimane più stimolanti e formative della mia carriera scolastica, avendo l’occasione di conoscere persone nuove e di creare legami di amicizia profondi.

Le giornate erano intense ma piacevoli. La mattina e il pomeriggio ci recavamo in autonomia alla sede dell’Accademia, e qui assistevamo a diversi seminari tenuti da docenti di altre università e istituzioni, ricercatrici e ricercatori, professioniste e professionisti, su argomenti di chimica, scienza politica, analisi matematica, storia dell’arte, fisiologia, storia romana, fisica teorica, letteratura latina, storia contemporanea, cinema, letteratura italiana, giornalismo, giornalismo culturale e televisivo.

In questa occasione ho avuto l’onore di incontrare diverse figure di spicco: Susanna Nicchiarelli, alunna SNS, regista e attrice, Lorenzo Ottolenghi, Responsabile dell’unità organizzativa “Educational” della Direzione Cultura ed Educational RAI, Roberto Antonelli, presidente dell’Accademia dei Lincei, Dacia Maraini, scrittrice, Giuliano Amato, Presidente della Corte Costituzionale, e Darya Majidi, CEO e owner di Daxo Group, società di consulenza strategica giornalismo e di formazione di digital transformation.

Questa esperienza rimarrà indelebile nei miei ricordi perché mi ha proiettato verso il futuro, mi ha fatto capire cosa realmente vuol dire studiare per se stessi e come cambierà la mia vita quando andrò all’università. Mi ha reso più consapevole delle mie naturali inclinazioni e dell’importanza di saper gestire tempi, forze e attenzione. Questo corso non mi ha fatto crescere solo a livello scolastico, ma anche come individuo. Per una settimana mi sono dovuta gestire, orientare e autodisciplinare in una grande e bellissima città come Roma e mi è stata data anche l’opportunità di apprezzare a pieno la nostra capitale, ricca di storia e cultura ma anche di divertimenti che ho potuto condividere con gli altri studenti che erano con me.

Posso affermare che sia io che gli altri ragazzi siamo arrivati come ragazzini un po’ impauriti e alla fine della settimana eravamo invece giovani adulti, pronti e vogliosi di affrontare le sfide della nostra crescita educativa e personale. Consiglio a tutti i giovani studenti di impegnarsi per non perdere nessuna opportunità che l’I.I.S. Majorana-Maitani ogni anno propone, permettendo a noi studenti di aprirci al mondo. Non dobbiamo mai smettere di inseguire i nostri sogni o di scoprire quali essi siano!

Mila, classe 5L1

