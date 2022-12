Viaggio tra arte e scienza al Liceo Classico e al Liceo delle Scienze Umane

cultura

"...ogni opera di scienza è scienza e arte,come ogni opera d’arte è arte e scienza. Solo, come spontanea è l’arte nella scienza, così spontanea è la scienza nell’arte. Già l’ispirazione, che è il movente iniziale della fantasia, è istintivamente ed essenzialmente logica così nell’arte come nella scienza". (Luigi Pirandello, Arte e Scienza, 1908)

Per i ragazzi che frequentano il quarto anno del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Classico inizia questa settimana un interessante viaggio di due anni, alla scoperta dei risvolti artistici nella scienza e di quelli scientifici nell’arte. Si comincia con la conferenza del dottor Davide Piccolo, primo ricercatore sperimentale presso l’Istituto di Fisica Nucleare di Frascati, che si occupa di fisica delle particelle partecipando all’esperimento CMS dell’acceleratore LHC del CERN di Ginevra.

Gli studenti parteciperanno al progetto-concorso nazionale "Art & Science", organizzato e finanziato dall’INFN, dal CERN di Ginevra, dall’Università Federico II di Napoli, dal MIUR e dalla Comunità Europea.

Creatività, immaginazione, progettualità, rigore scientifico: queste le parole chiave del progetto, che accomunano i processi mentali di un artista e di uno scienziato. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura scientifica, avvicinando i ragazzi al mondo della ricerca e raccontandola con il linguaggio dell’arte. La prima fase del progetto è formativa, con seminari nelle scuole e nelle università, visite ai musei e laboratori scientifici, workshop e la sfida individuale “campionato di creatività”. Questa consiste in quattro gare: fotografare, filmare, narrare e raccontare con un meme la scienza.

La seconda fase sarà creativa e gli studenti, suddivisi in gruppi, saranno chiamati a realizzare una composizione artistica su uno dei temi scientifici affrontati. Si passerà poi ad una fase espositiva, in cui tutte le realizzazioni giudicate positivamente saranno esposte in una delle venti mostre locali.

I primi classificati di ogni mostra avranno la possibilità di accedere alla fase finale nazionale del progetto, che culminerà con una mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli nel maggio del 2024. Infine i primi otto gruppi, vincitori del concorso, selezionati da un comitato internazionale di esperti, saranno invitati a partecipare ad un Master presso i laboratori del CERN e destinatari di una borsa di studio.