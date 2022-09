Autori, giornalisti e artisti si incontrano al Festival Culturale "Bolsena Letteraria"

cultura

A un mese dal varo ufficiale e con il programma che, proprio in questi giorni, sta conoscendo le ultime limature, la prima edizione di "Bolsena Letteraria. Festival Letterario e dell'Arte" si candida a prolungare la stagione turistica della vicina città del lago puntando sulla cultura. E sulla presenza di autori, giornalisti e artisti di livello nazionale che incontreranno il pubblico nel corso di appuntamenti liberi gratuiti in programma da venerdì 7 a domenica 9 ottobre.

Il primo festival culturale della stagione autunnale promosso dal Comune di Bolsena, in collaborazione con la Pro Loco, Vesconte – Palazzo Cozza Caposavi e l’Associazione In Arte, gode del sostegno di IST – Innovazione Servizi Tecnologia Srl, della Sezione Lazio dell'ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane, Archeoares e ancora dell’Azienda Vitivinicola Ciù Ciù e dell’Associazione Social FabLab. Direttore artistico, Francesco Cozza Caposavi.

Padrino della manifestazione sarà il critico e storico dell'arte Vittorio Sgarbi, primo cittadino di Sutri e assessore alla Bellezza per il Comune di Viterbo. È prevista, inoltre, la partecipazione del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e del ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. In programma nell'arco dei tre giorni una mostra d'arte contemporanea con opere di pittori, scultori e fotografi esposte nelle vecchie cantine del centro storico.

Il tutto in concomitanza con la 18esima Giornata del Contemporaneo organizzata dall’Associazione Amaci. E poi il site-specific dal titolo "Gran Carro", che si terrà nell’omonima area archeologica in riva al lago, ideato da Lorenzo Cozza e da Francesca Perti, l’apertura di uno spazio con stand dedicati a grandi e piccole case editrici e, su tutto, la presentazione di libri nella giornata centrale. Tra i nomi in circolazione quelli di Virginia Saba, autrice de "Il suono della bellezza. Note di vita e filosofia" (If Press, 2021).

E ancora il fotografo Oliviero Toscani con "Ne ho fatte di tutti i colori. Vita e fortuna di un situazionista" (La Nave di Teseo, 2022), Luigi Contu, direttore dell'Ansa, con "I libri si sentono soli" (La Nave di Teseo, 2022), Flaminia Marinao e "L'ultima diva" (Fazi Editore), Federico Palmaroli e l'irresistibile "Carcola che ve sfonno. Il meglio (e il peggio) di un anno italiano" (Rizzoli, 2021) pronti a dialogare con Marco Ferrante e Giuseppe De Filippi, rispettivamente direttore e vicedirettore del Tg5, e il conduttore di Radio Rai Giancarlo Loquenzi.

"È vero, la stagione turistica non finisce con l’estate – sottolineano gli organizzatori – e il mese di ottobre sa ancora offrire belle giornate, tiepide e con i vivaci colori dell’autunno a fare da sfondo. Abbiamo, quindi, pensato che questo periodo fosse perfetto per organizzare una manifestazione dedicata alla letteratura e all’arte, con tante iniziative ad animare i luoghi più suggestivi della città. Un’occasione anche per visitare Bolsena e il suo territorio".

Per ulteriori informazioni:

www.bolsenaletteraria.it