Al Palazzo dei Congressi "Elettrochimica: la scienza alla base dello sviluppo sostenibile"

Dopo due anni di frequentazione virtuale, torna in presenza il congresso annuale della Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana, promosso dall’Associazione Nanoitaly e patrocinato dal Comune, che si terrà da domenica 11 a giovedì 15 settembre al Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto.



Il Congresso Scientifico "GEI - Giornate dell’Elettrochimica Italiana" ha per tema "Elettrochimica: la scienza alla base dello sviluppo sostenibile" e riguarderà la diffusione dei più recenti avanzamenti della ricerca in campo elettrochimico. I temi trattati spazieranno dalla produzione di dispositivi elettrochimici per autotrazione, per accoppiamento con celle fotovoltaiche ai fini della decarbonizzazione dei processi energivori, fino alla sensoristica elettroanalitica in medicina.



Prenderanno parte al congresso circa 150 delegati provenienti dai vari Paesi europei e dall’Italia con un pubblico di circa 500 persone. Secondo le aspettative degli organizzatori, infatti, le Giornate Italiane dell’Elettrochimica dovrebbero diventare un evento internazionale in cui esperti provenienti da tutto il mondo e con background elettrochimico-convergenti si incontrano in presenza in Italia per scambiarsi le rispettive conoscenze.



Non a caso l’evento di “collezione-elettrochimica” di GEI2022 ha luogo nel centro Italia per evidenziare in qualche modo la centralità della Scienza Elettrochimica nel presente, connotata da termini ed espressioni come transizione ecologica, sostenibilità, circolarità e decarbonizzazione.



In questi termini, che caratterizzano il nostro tempo – viene evidenziato da parte della Scienza Elettrochimica – le Giornate Italiane dell’Elettrochimica offrono un importante e positivo contributo attraverso le attività di ricerca nei settori della produzione di energia elettrica (elettrochimica e celle a combustibile), dello stoccaggio (batterie), della fotogenerazione (celle solari fotoelettrochimiche) nonché della CO2 (elettrochimica), sintesi (corrente elettrica come materia prima nei processi industriali), elettrone come reagente in chimica organica, processi di smaltimento/riciclaggio (elettrolizzatori), trattamenti protettivi (galvanica) e rilevamento/imaging.

L’effettiva ricchezza della Scienza Elettrochimica è evidenziata infine dall’elenco degli argomenti trattati con l’intento di coprire, nelle varie sessioni, tutti gli aspetti più importanti in cui l’Elettrochimica gioca un ruolo cruciale.