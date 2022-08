Accoglienza e collegamenti tra mete turistiche, accordo tra Associazione Acqua, TCI e Carta Unica

cultura

Nello spirito "Non profit" dell'Associazione Acqua, i ricavi derivanti da eventi, gestioni e progetti vengono destinati ad ulteriori progettazioni, manutenzioni dei siti e reinvestiti per finalità educative e culturali. Abbiamo, quindi, deciso di spendere alcune risorse nell'acquisto di spazi promozionali sulle Guide Verdi Touring edizione 2022 dell'Umbria e del Lazio.



La nostra associazione è divenuta socia del Touring Club Italiano e le strutture in gestione in Umbria nei territori di Porano, Baschi, Montecchio, Acquasparta, Massa Martana, e nel Lazio nel territorio di Lubriano, sono convenzionate. Pertanto, i soci del Touring Club Italiano che vorranno farci visita potranno usufruire di sconti e agevolazioni sui tickets ingresso e sulle tariffe per le visite guidate.

Nel corso del 2022, abbiamo inoltre concluso un accordo con Carta Unica Orvieto con l’obiettivo di potenziare accoglienza e collegamenti tra i musei e i siti archeologici del territorio orvietano. La collaborazione consente ai possessori di Carta Unica di accedere con ticket ridotto e di avere sconti sulle tariffe per le visite guidate nei seguenti siti:



Porano - Tombe Etrusche "Hescanas" e "Golini" - 340.4938040

Baschi - Antiquarium Museo Archeologico e sito archeologico "Fornace Romana" di Scoppieto - 329.2969356

Montecchio - Antiquarium Museo Archeologico di Tenaglie e Necropoli Umbro – Etrusca del Vallone San Lorenzo - 349.0642786



presso i quali sarà anche possibile acquistare la Carta Unica.

Per ulteriori informazioni:

https://cartaunica.it/associazione-acqua/

https://www.facebook.com/associazioneacqua

Fonte: Associazione Acqua