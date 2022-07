Pioggia sì, ma di appuntamenti nel nuovo weekend dell'Estate Lugnanese

cultura

Ai nastri di partenza, in Piazza Santa Maria, "Pizza e Birra", la manifestazione organizzata dal Comitato Festeggiamenti Lugnano in Teverina per Santa Maria 2022 e dall'Associazione Pro Luchiano Croce Verde da venerdì 29 a domenica 31 luglio, con tante pizze e buona birra da gustare per ritrovarsi in piazza insieme sotto al Palazzo Comunale nella cornice della chiesa collegiata.

Sempre domenica 31 luglio c’è un doppio appuntamento con le Settimane della Cultura 2022 con le quali l'Amministrazione Comunale di Lugnano in Teverina promuove eventi a tema letterario ed iniziative di valorizzazione del proprio patrimonio artistico. Si parte alle 18 con l’inaugurazione della mostra "A colpi di matita. La Grande Guerra nella caricatura" a cura di Danilo Curti, Arnaldo Loner, Rodolfo Taiani, nella Sala Terzo Pimpolari presso il palazzo Ex Fabbrica, realizzata in collaborazione con l'Associazione Artistico Culturale FÒRMA e la Biennale Umbria Letteraria 2022 di Amelia e la Fondazione del Museo Storico del Trentino.



Costruita sulla base di una ricca collezione privata, la mostra vuole proporre un percorso attraverso la storia delle più importanti riviste illustrate europee di satira politica. La mostra propone un percorso, dunque, attraverso la storia delle più importanti riviste illustrate e dei suoi collaboratori, spesso vere e proprie celebrità, che permette di leggere come il conflitto, la guerra, il combattente, genericamente intesi, vengano interpretati e raffigurati prima, durante e immediatamente dopo la Grande Guerra, quando ciò che esisterà non avrà più nulla a che fare con il passato e che forse, proprio nel lavoro di alcuni artisti, viene tragicamente profetizzato.

Sempre domenica 31 luglio, alle 22, in Piazza Santa Maria, sarà presentato il libro "La Camilla Baglioni's Car" (Gambini Editore). Interverranno gli autori, Pierluigi Sbaraglia e Chiara Sabatini, che proporranno alcune letture intervistati dall'assessore alla Cultura, Alessandro Dimiziani. La Camilla del titolo è la mitica Citroën due cavalli di Claudio Baglioni, datata 1973. Partendo dalla citazione di un celebre verso del cantautore, "La Camilla, yes my car", questo libro ne ricostruisce la storia, ripercorrendo le ragioni e le caratteristiche che hanno consentito a questa auto di diventare l’icona di un’epoca.

Pubblicità

In un racconto a due voci, Pierluigi Sbaraglia e Chiara Sabatini parleranno degli anni Settanta, alternandosi in un dialogo che qua e là assume i colori del battibecco: lei è una fan scatenata dell'autore di "Piccolo grande amore", ama i suoi dischi, le sue parole, il suo mondo, lui adora le automobili. Su un punto, però, sono d’accordo: la Camilla è l’oggetto che Claudio ha amato più di ogni altra cosa. Come è scritto nel libro: è questo "l’emblema del baglionismo prima maniera". A contorno della presentazione, piccole live session di alcuni brani del celebre cantautore romano presentati da Tony Baglioni e Torquato's.