33esima Festa del Teatro Italiano, ad Orvieto la cerimonia di apertura

Sarà l'Umbria ad ospitare la 33esima Festa del Teatro Italiano promossa dalla Federazione Italiana Teatro Amatori che, con i suoi 25.000 associati e le 1.400 compagnie affiliate, costituisce la più importante realtà di teatro amatoriale del Paese. Dopo due anni di stop, dovuto alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, l'appuntamento annuale atteso da tutti gli iscritti Fita torna con un programma ricco di spettacoli, attività e momenti di condivisione. La manifestazione, presentata lunedì 11 luglio a Perugia, nella Sala Fiume di Palazzo Donini, alla presenza dell'assessore regionale alla Cultura, Paola Agabiti, è promossa da Fita, con il patrocinio della Regione Umbria e dei Comuni di Orvieto, Castel Giorgio, Città della Pieve, Gubbio e Spoleto.

La cerimonia di apertura si terrà sabato 16 luglio alle 18 nella Sala Consiliare del Municipio di Orvieto, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e della Fita. Alle 21 al Teatro del Carmine lo spettacolo "Raptus" del Collettivo Teatro Animazione. Domenica 24 luglio, poi, alle 17 appuntamento a Castel Giorgio con il Premio Nazionale Valeria Sabel "Un monologo al femminile". A farla da padrone, nello scenario delle proposte di quest’anno, la prima edizione del Festival delle Regioni d'Italia – Città di Spoleto, organizzato da Fita Nazionale, dai Comitati Fita Umbria e Fita Perugia, con la collaborazione di Comune di Spoleto, Unpli Umbria e Università degli Studi di Perugia.

In ideale collegamento con la grande storia del Festival dei Due Mondi e l’obiettivo dichiarato di "aprire una vetrina sulle tante lingue e tradizioni artistiche italiane, diverse da regione a regione, e valorizzarne il patrimonio culturale". Questa prima edizione vedrà esibirsi, da martedì 26 a venerdì 29 luglio nel Chiostro di San Nicolò di Spoleto, quattro compagnie in rappresentanza di Calabria, Puglia, Veneto e Abruzzo, selezionate tra compagnie provenienti da tutte le regioni d'Italia. All’interno della manifestazione, anche un convegno a cura dell’Università degli Studi di Perugia su lingue, testi e autori proposti al festival.

Ed una fiera di prodotti locali delle regioni rappresentate, a cura dell'Unpli, la rete delle Pro Loco d’Italia, per collegare la varietà e peculiarità della cultura artistica locale a quella del gusto. "Con la Festa del Teatro Italiano 2022 – spiega il presidente regionale della Fita Umbria, Francesco Segoni – percorreremo un ideale itinerario attraverso alcune delle città umbre, riunendo in un’unica formula, teatro, cultura, ambiente, tradizioni e spiritualità. Un programma, articolato su due settimane, che tende a fornire un’offerta artistica più ampia possibile, in perfetta sintonia con la promozione dei territori nei quali la Festa del Teatro farà tappa.

Sarà, invece, il Festival delle Regioni, che auspichiamo diventi un annuale appuntamento fisso, l’evento che accoglierà in Umbria compagnie teatrali provenienti da altre realtà del nostro Paese, creando così un mutuo scambio di culture tra l’Umbria e le regioni afferenti alle compagnie ospitate. A coronamento degli eventi una mostra di scene, costumi, manifesti, bozzetti e foto teatrali, proporrà un interessante percorso visuale attraverso passato, presente e futuro delle iniziative a marchio Fita e compagnie teatrali ad essa affiliate".

"In Umbria – dichiara il presidente nazionale della Fita, Carmelo Pace – grazie alla collaborazione del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale e alla disponibilità delle istituzioni locali, con il ricco programma offerto, riaffermiamo il ruolo fondamentale del teatro amatoriale che nei territori, coniugando cultura, spettacolo e recupero delle tradizioni, contribuisce alla loro promozione". Tra le proposte, immancabile l'Accademia del Teatro Italiano, che ogni anno vede incontrarsi tanti giovani iscritti Fita da tutte le regioni d’Italia, il concorso nazionale "Carta & Penna", la tappa del progetto "Insieme. Gli strumenti del teatro per l’inclusione sociale" e la premiazione del concorso "Fitalia".

