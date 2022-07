"Premio UmbriaRoma", "iniziativa prestigiosa che promuove l'Umbria attraverso i suoi interpreti migliori"

cultura

La presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, ha partecipato giovedì 7 luglio alla cerimonia di premiazione del Premio UmbriaRoma tenutasi alla Sala della Protomoteca in Campidoglio, promossa come ogni anno dall’Associazione degli Umbri. La presidente ha ringraziato l’Associazione per la prestigiosa iniziativa "che - ha affermato - dà lustro all’Umbria attraverso i suoi interpreti migliori nei vari campi della scienza, dell’arte, della cultura e dell’economia".

"Il Premio – ha aggiunto – è anche la testimonianza e la conferma che l’Umbria è terra laboriosa e impegnata. In questo contesto, la provincia di Terni valorizza le sue eccellenze con personaggi importanti come Mino Lorusso, presidente dell’Ordine dei Giornalisti, giornalista Rai e scrittore, Silvia Alunni, per la musica e lo spettacolo, Giuseppe Fatati per la medicina, e Tiziana e Massimo Aloisio, orafi di Orvieto, oltre a Francesco Cerasi e Antonella Polimeni che, pur non essendo umbri, hanno scelto l'Umbria e in particolare il Ternano.

Tutti i premiati si inseriscono in una tradizione aperta molti anni fa dall’Associazione degli Umbri e proseguono il percorso già tracciato da altre illustri personalità. Sono felice e orgogliosa di aver partecipato ad un’iniziativa che ogni anno ha il pregio di onorare la nostra regione e le personalità che contribuiscono a farla conoscere ed apprezzare".