"Natale Aquesiano 2021", tutti gli appuntamenti nel centro storico e nelle frazioni

Dalla collaborazione tra Comune di Acquapendente, Pro Loco, Associazione Commercianti "Aquesio al Centro", Museo della Città, Teatro Boni, Museo del Fiore, Cooperativa L'Ape Reginae Associazione Culturale Arisa nasce il programma degli eventi "Natale Aquesiano 2021".

Doppio evento, giovedì 2 dicembre. Alle 17 presso la Biblioteca Comunale per "Incontri con la Storia. Acquapendente nei secoli dei lumi" focus su "La Cattedrale del Santo Sepolcro ed il progetto di trasformazione di Nicola Salvi" a cura dell’architetto Renzo Chiovelli. Al Museo Naturalistico del Fiore, invece, apre la mostra "Le piante e l’uomo: scienza, riti, arte e tradizioni per uno sviluppo sostenibile" a cura di Paolo Maria Guarrera e del Museo Civico di Roma, che resterà visitabile fino a lunedì 28 febbraio.

Sabato 4 dicembre nella stessa location apre anche la mostra "Mammiferi Nemiciamici nell’Antropocene", a cura del Museo del Fiore e della Riserva Naturale Monte Rufeno, che sarà visitabile fino a domenica 9 gennaio. Domenica 5 dicembre alle 11 al Bosco del Sasseto "La fata smemorina alla ricerca dei folletti, alle 17.30 il Teatro Boni lo spettacolo “Vino veritas – lo spettacolo del nettare degli dei” con R.Mantovani, A.,Bertuzzi, R.Pierucci, G.Brufani, R. Forlini. Martedì 7 dicembre alle 15.30 al Museo della Città "Ceramisti per un giorno", excursus sulla millenaria tecnica della cottura dell’argilla in Italia e laboratorio per bambini con la creta.

Mercoledì 8 dicembre apertura di quattro appuntamenti fissi: mercatini di Natale, stand enogastronomici, la Casetta di Babbo Natale, spettacoli con artisti di strada (in replica domenica 12 e domenica 19 dicembre e poi domenica 2 e domenica 6 gennaio. Alle 16, Parata di Natale e spettacolo di danza aerea, alle 18 l'accensione dell’Albero con la presenza del Gruppo Bandistico “Aria di Festa”. A seguire aperitivi sotto l’Albero offerto dall’Associazione “Aquesio al Centro”. Alle 17 nella frazione di Trevinano accensione dell’Albero ed inaugurazione dei presepi con la presenza delle autorità. A seguire festa in piazza con gli zampognari. Alle 17.30 spettacolo “Certi di esistere” al Teatro Boni.

Giovedì 9 dicembre alle 17 alla Biblioteca Comunale per "Incontri con la Storia: Acquapendente nei secoli dei lumi", focus su "La pieve priorale di Santa Vittoria e le altre Chiese di Acquapendente dall’origine dell’abitato ai rinnovamenti per il Giubileo del 1750” a cura dell’architetto Renzo Chiovelli. Sabato 11 dicembre al Bosco del Sasseto alle 14.30 “La fata smemorina alla ricerca dei folletti” in collaborazione con Geminga Viaggi. Alle 17 al Museo della Città presentazione del libro “Il segreto di Ardjiana” di Ugo Nardini.

Domenica 12 dicembre in Piazza Girolamo Fabrizio alle 11.30 “Natale dei bambini” insieme alle operatrici del Creative Summer Camp. Alle 17.30 premiazione del concorso di Natale rivolto agli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo "Leonardo da Vinci" di Acquapendente a cura del Consiglio dei Giovani "Giovane Aquesio". Alle 16 nella Chiesa di San Francesco “Veni, Veni Emmanuel”, meditazione musicale in attesa del Natale. Alle 17.30 al Teatro Boni “La mia vita vorrei scriverla cantando” con Miriam Scarcello ed il Maestro Gennaro Venditto.

Mercoledì 15 dicembre alle 10.30 al Cinema Olympia premiazione e presentazione del libro "Amor. Un viaggio nella…Commedia Divina" realizzato dalle classi 5A e 5B (Anno Scolastico 2021-2022) della Scuola Primaria dell’Istituto "Leonardo da Vinci". A seguire presentazione della guida turistica "Amo il mio territorio: in viaggio per Acquapendente, Onano e Proceno" realizzata dagli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° Grado a cura della Commissione “Scuola e Territorio” dell’Istituto "Leonardo da Vinci".

Venerdì 17 dicembre alle 21.30 al Museo della Città, spettacolo teatrale “Dante e Galileo: insieme in cielo a riveder le stelle”, dialogo immaginario tra Dante Alighieri e Galileo Galilei, in italiano volgare e vernacolo toscano moderno, a cura della Compagnia Retropalco. Sabato 18 dicembre, invece, alle 17 la Biblioteca Comunale presentazione della mostra “Dante: il bestiario dell’aldilà”. Alle 21 al Teatro Boni "Intelletto d’amore. Dante e le donne” con Lella Costa.

Domenica 19 dicembre alle 10.30 in Piazza Girolamo Fabrizio "Camminata di Babbo Natale". Alle 16 arrivo in piazza di Babbo Natale con Babbo Bud e la collaborazione del Regno di Babbo Natale. A seguire “Natale al contrario: porta i tuoi giochi a Babbo Natale e rendi felici un altro bambino”. Premiazione del concerto “Un dolce per Natale", parata natalizia. Alle 17 Concerto della Banda Junior della Scuola Comunale di Musica. Alle 15 nella frazione di Trevinano arrivo di Babbo Natale e dei suoi folletti. Alle 17.30 al Teatro Boni “Sine Tactu” con N. Baffoni, M.Cappa Spina, V.Loprieno, C.Meloro. C.Perugini.

Si prosegue mercoledì 21 dicembre alle 16.30 alla Biblioteca Comunale con la premiazione del concorso di lettura “Leggiamo d’estate” con gli alunni dell’Istituto "Leonardo da Vinci". Alle 21 al Teatro Boni Concerto della Banda Junior della Scuola di Musica Comunale. Venerdì 24 dicembre alle 21 apre i battenti il Circolo di Trevinano con il gioco del panforte fino a giovedì 30 dicembre, la tombola domenica 25 dicembre e lunedì 3 gennaio, e il Torneo di Briscola martedì 4 gennaio.

Sabato 25 dicembre alle 18 in Piazza Girolamo Fabrizio Festa di Natale a cura del Consiglio dei Giovani “Giovane Aquesio”. Domenica 26 dicembre alle 10.30 al Bosco del Sasseto “Natività nel Bosco”. Alle 16 a Trevinano “Canti Natalizi in Parrocchia”. Alle 21 Concerto di Natale della Scuola di Musica Comunale. Venerdì 31 dicembre al Museo della Città alle 10.30 e alle 15.30 "Acquapendente Underground", visita alla Basilica del Santo Sepolcro con la sua cripta e al Palazzo Vescovile con le sue Carceri Sotterranee. Alle 11 al Museo Naturalistico del Fiore, laboratorio creativo "Decorazioni con l’argilla tra fiori e foglie". Alle 20 Cenone di Capodanno a Trevinano.

Domenica 2 gennaio in Piazza Girolamo Fabrizio alle 16 spettacolo di arte in strada. Mercoledì 5 gennaio alle 14 al Bosco del Sasseto “La Fata Smemorina nel bosco incantato”. Alle 14 al Museo del Fiore laboratorio creativo “Decorazioni con l’argilla tra fiori e foglie”. Alle 18 a Trevinano apericena e arrivo della Befana. Giovedì 6 gennaio alle 15.30 in Piazza Girolamo Fabrizio Befana sui trampoli e spettacoli di mangiafuoco. Alle 17.30 l'arrivo della Befana, mentre alle 17.30 al Teatro Boni Emilio Celata è Anna Karenina, viaggio in un magone di prima classe.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

Teatro Boni 0763.733174 - 334.1615504

Museo della Città, Bosco del Sasseto, Museo del Fiore 388.8568841 - eventi@laperegina.it