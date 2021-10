Nuovo appuntamento con il Castello di Balthus a Montecalvello, un signore del Rinascimento

cultura

Riprendono nel pomeriggio di lunedì 1° novembre gli appuntamenti dedicati al castello del pittore Balthus a Montecalvello con la visita guidata da Anna Rita Properzi, nella stagione più adatta all’atmosfera incantata di questo angolo della Tuscia. "Le visite autunnali - suggerisce la guida turistica - sono una bella occasione per scoprire l’insediamento fortificato di Montecalvello con il suo castello di solito chiuso al pubblico. La splendida dimora rinascimentale fu scelta come luogo in cui vivere dal pittore franco-polacco Balthasar Klossowski de Rola, celebre con il nome di Balthus.

Visitare Montecalvello significa, compiere un viaggio a ritroso nel tempo. Varcata la porta d’accesso, il castello appare un luogo in cui gli elementi della “modernità” non hanno mai avuto accesso, e dove si può avere la visione quasi perfetta di un villaggio del XVI secolo pervenutoci praticamente intatto.

Il borgo di Montecalvello è situato nel cuore della Teverina Viterbese, in quella parte della Valle del Tevere che delimita il confine fra Lazio ed Umbria, caratterizzata da un paesaggio ora dolce ora segnato da aspri calanchi, uno dei territori più suggestivi e romantici della Tuscia".

L'appuntamento è per le 15 in punto davanti all’ingresso del castello. Il costo è di 18 euro e include l'ingresso e la visita guidata della durata di circa due ore e mezza. I posti sono limitati. Al momento della prenotazione verranno fornite tutte le informazioni riguardo alle modalità di ingresso nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni (obbligatorie):

333.4912669 (anche WhatsApp) - annaritaproperzi@gmail.com

Canale Telegram https://t.me/lepasseggiatediannarita

www.annaritaproperzi.it