Francesco Boer firma il libro "Luoghi di magia e mistero del Friuli Venezia Giulia"

Prosegue con grande successo di vendite la collana editoriale "Italia Esoterica" che la casa editrice Intermedia Edizioni dedica agli aspetti misteriosi, magici ed insoliti delle città e delle regioni italiane. Dopo aver passato in rassegna l'Umbria, le Marche, il Lazio, la Toscana, il Veneto, Rimini, Venezia, Bologna, l’ Abruzzo, la Maremma e la Versilia, la collana, diretta da Luca Leoni, si arricchisce ora di un nuovo e prezioso volume dedicato al Friuli Venezia Giulia. "Luoghi di magia e mistero del Friuli Venezia Giulia" è il nuovo arrivato per la firma di Francesco Boer, in distribuzione nazionale a partire da lunedì 18 ottobre.



Il libro. Il Friuli Venezia Giulia è una regione in disparte, nell’angolino in alto a destra d’Italia. È lontana da raggiungere e forse poco

nota nel resto del Paese, nonostante sia ricchissima di meraviglie naturali e nel patrimonio culturale. Eppure è proprio la sua posizione di confine a costituire l’inestimabile anima di questa regione; confine che non è soltanto margine, ma è porta verso altri mondi. Echi di divinità arcaiche, confraternite misteriose, alchimisti, fuochi rituali e mostruosità ancestrali. Tramite il fascino del mistero, il territorio del Friuli Venezia Giulia si apre in un varco fra la logica e il sogno, fra le regole del reale e la dirompente forza della magia. Molte le località e le città passate in rassegna dal volume. Da Pordenone con l’affascinante simbologia legata all’astronomia del palazzo comunale, ai tanti misteri inquietanti di Trieste, città arcana e alchemica per antonomasia, fino a Cividale e Udine con i loro templi sotterranei e tracce diaboliche, senza trascurare la Carnia con le sue mummie, demoni, folletti e le indemoniate di Verzgenis. La narrazione coinvolge anche Grado, ricca di misteri e leggende legate al mare e cantata anche da Franco Battiato, così come l’antica e prestigiosa Aquileia o Palmanova, la città a forma di stella. Uno spazio particolare viene riservato agli echi di culti lontani, in particolare l’autore tratta il tema dei Benandanti, dei Krampus, dei luoghi del sabba e dei fuochi solstiziali.



L'autore. Francesco Boer è uno scrittore, simbologo e ricercatore naturalista. Classe 1980, vive a Selz, sul confine nordorientale. Dal 2012 ha pubblicato diversi titoli fra saggistica e narrativa, con editori come Mursia, Kappa Vu, Fontana Editore. L’ultima uscita è “Troverai più nei boschi”, pubblicato nel 2021 con la casa editrice Il Saggiatore