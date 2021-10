Quarta Giornata delle Catacombe. C'è "Un mondo di simboli" da decifrare, non solo a Roma

cultura

Gallerie, meandri, pertugi. Un mondo sotterraneo pieno di simboli dipinti, graffiti o incisi su pietra da decifrare con gli occhi del pellegrino devoto o quelli più laici del visitatore che si sofferma ad ammirare cubicoli e tombe decorate con la rappresentazione di scene bibliche o di vita quotidiana. Rimanda tutto al linguaggio quanto mai essenziale utilizzato dalla prime generazioni cristiane per affermare la propria fede e connotare cristianamente le tombe di cari e martiri.

L'invito a scendere in queste aree adibite alla sepoltura e alla commemorazione funebre dei membri della comunità cristiana nate tra la fine del II e gli inizi del III secolo d.C. arriva in occasione della quarta edizione della Giornata delle Catacombe indetta dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra per sabato 16 ottobre a Roma. Altrove si terranno alcune iniziative domenica 17 ottobre. È questo il caso de "La Grande Catacomba di Santa Cristina in Bolsena".

In collaborazione con la Diocesi di Orvieto-Todi e la Parrocchia dei Santi Giorgio e Cristina sono in programma, infatti, alcune visite guidate gratuite alle 10 e alle 11, la mattina, e alle 15.30 e alle 16.30, il pomeriggio, al sepolcro della santa bambina martire su cui si stratificarono nei secoli un luogo di culto alto-medievale, una basilica ipogea "ad corpus", la Cappella del Miracolo Eucaristico, fino all’attuale collegiata romanica a tre navate, meta ogni anno di notevoli flussi turistici.

Nel rispetto delle normative anti Covid sono obbligatori la prenotazione attraverso l'indirizzo mail prenotazioni@basilica-bolsena.net, il Green Pass e l'uso corretto della mascherina. Solo a Roma è presente una sessantina di nuclei cimiteriali ipogei utilizzati dalla primitiva comunità cristiana. La diffusione di terreni di tipo tufaceo in Italia centrale, meridionale e insulare ha fatto sì che le catacombe si dislocassero anche in molte altre parti del Lazio, come appunto Bolsena.

Ma anche in Umbria (Massa Martana), Toscana (Chiusi, Pianosa) e Abruzzo (Amiterno, Castelvecchio Subequo) e poi giù, in Campania (Napoli), Puglia (Canosa), Sicilia (Siracusa, Palermo, Villagrazia di Carini) e Sardegna (Sant’Antioco). Oltre ai siti che saranno aperti al pubblico, sono previsti anche laboratori per bambini, visite guidate nella lingua dei segni e tutta una serie di iniziative che sarà possibile seguire anche a distanza avvalendosi del digitale.

Messaggi che acquistano vigore dal contesto. Itinerari alla scoperta di quei simboli antichi che annunciano speranza cristiana, visione del mondo e vita che scaturisce dal mistero della resurrezione. Dal monogramma di Cristo, nelle diverse formulazioni, alla croce con le apocalittiche lettere Alfa e Omega, passando per il pesce, l’agnello, l’ancora, il pavone e la fenice, la colomba con il ramoscello di ulivo nel becco, l’orante e il Buon Pastore, la nave e il faro, le ceste con i pani.

Per ulteriori informazioni:

www.giornatadellecatacombe.it