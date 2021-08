Pier Luigi Rossi presenta "Un corpo nuovo. Conosci il tuo grasso sano e vivi in salute (e a lungo)"

cultura

Mercoledì 11 agosto alle 21.30 il Giardino dei Lettori della Nuova Biblioteca Pubblica "Luigi Fumi", nell'ambito della terza edizione di "ONE - Orvieto Notti d'Estate" ospita l'incontro ad ingresso gratuito con il professor Pier Luigi Rossi, specialista in Scienza della Alimentazione e in Igiene e Medicina Preventiva, che presenterà il libro "Un corpo nuovo. Conosci il tuo grasso sano e vivi in salute (e a lungo)" (Aboca Edizioni, 2021).

Il libro. "La Natura ci ha donato il grasso corporeo ma il nostro comportamento errato ha trasformato il dono in malattia. Sta a noi vivere il nostro grasso corporeo come sorgente di salute e di longevità; il futuro è dentro di noi." Il grasso corporeo segna la nostra vita fin dalla nascita e ci accompagna per tutta la nostra esistenza, condizionando energia, salute, longevità, immagine estetica. Quello che è fondamentale sapere è che ognuno ha il suo grasso perché ognuno ha il suo DNA, ma soprattutto che non tutto il grasso corporeo è nocivo. Il grasso è stato considerato per molto tempo una sede inerte di conservazione dell'energia, un accumulo da "distruggere" per essere belli e tornare in forma. Questo approccio è ormai superato. L'attuale ricerca scientifica riconosce al tessuto adiposo un ruolo positivo e protettivo sia nelle donne che negli uomini. Il grasso sano è la culla delle cellule staminali, cellule madri necessarie per il continuo rinnovamento dei nostri organi, ed è anche la sorgente della giovinezza strutturale, estetica, funzionale dell'intero organismo umano. Siamo noi a trasformare il grasso in patologia estetica e funzionale, perché non conosciamo e non apprezziamo questo dono che ci ha fatto la Natura e che ci consente di avere energia biochimica sempre a disposizione, anche al variare della disponibilità del cibo. L'obiettivo di questo libro è guidare il lettore in un percorso di conoscenza per riuscire ad evitare un eccesso di grasso, così come una sua dannosa riduzione, per vivere in salute metabolica, ormonale e immunitaria. Tramite il metodo molecolare di alimentazione consapevole riusciamo a compiere una riprogrammazione metabolica, perdere peso ed esaltare il nostro grasso sano, per vivere in salute e raggiungere una longevità sia estetica che funzionale, evitando il decadimento cognitivo-cerebrale.

L'autore. Pier Luigi Rossi ha insegnato al Master Alimentazione ed Educazione alla Salute dell’Università di Bologna e all’Università della Repubblica di San Marino. Ha ricoperto la carica di esperto presso il Consiglio Superiore di Sanità dal 2003 al 2006 e, in qualità di esperto dell'alimentazione, è stato ospite in RAI in molte trasmissioni. Autore di numerose ricerche scientifiche, tra i suoi libri si ricordano Dalle calorie alle molecole - Il nuovo orizzonte del controllo del peso (2014), Conosci il tuo corpo, scegli il tuo cibo - Il metodo molecolare per una alimentazione consapevole (2016) e L'intestino. Il sesto senso del nostro corpo. Alimentazione consapevole e biochimica della gioia (2018), tutti editi da Aboca Edizioni.