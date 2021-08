"Concerto d'ascolto" di Antonella Ruggiero e risate d'autore con Paolo Migone

cultura

Sabato 14 agosto, alle 21.30, a Pitigliano, in Piazza della Repubblica, si terrà il "Concerto d’Ascolto" della cantante Antonella Ruggiero, voce indimenticabile che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar in Italia e nel mondo. Nell'ottobre del 1989 la Ruggiero decide di abbandonare il gruppo e le scene per seguire i suoi interessi umani ed artistici, dedicando molto tempo ai viaggi, durante i quali ha l’occasione di sperimentare diversi modi di fare e intendere la musica. Nella sua lunga carriera ha avuto collaborazioni live e discografiche con i più importanti musicisti al mondo, è stata undici volte a Sanremo, ha realizzato progetti artistici che spaziano dal pop al folk, al jazz, alla musica sacra e di ricerca.

Domenica 15 agosto, alle 21.30, sempre in Piazza della Repubblica, "Serata Cabaret" con il comico toscano Paolo Migone, approdato a Zelig nel 2000, forte di un’esperienza teatrale di anni, camaleontico, dallo stile visionario, ha la capacità di raccontare, attraverso una gestualità essenziale, situazioni e immagini rievocandole con l’ausilio di uno stile di scrittura sobrio e di grande impatto. Attore, regista e autore teatrale e televisivo, Paolo Migone usa come filtro la sua comicità corrosiva, la sua inimitabile mordacità toscana che caratterizza uno stile inconfondibile.

Il suo argomento preferito è l’eterno gioco fra uomini e donne che, pare, fornirgli spunti creativi inesauribili con un occhio sempre attento ai costumi contemporanei, alla realtà del suo tempo. Le sue verità, il suo punto di vista passano attraverso il clima surreale che Paolo Migone riesce magicamente a ricreare in ogni sua esibizione. Sia il concerto che lo spettacolo sono organizzati dalla Pro Loco con la collaborazione del Comune, nel rispetto della normativa anti Covid. Ingresso a offerta, posti limitati, Green Pass obbligatorio.