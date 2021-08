cultura

Venerdì 6 agosto, nell'ambito della rassegna "Cultura alla Fonte Rugarella" a cura della Biblioteca Comunale e del Comune di Acquapendente, l’architetto Renzo Chiovelli (nella foto) ha presentato il suo libro "Epidemie, spedalità e medicina. Il morbo alla soglia del confine pontificio con la Toscana", sesto volume della collana "I Documenti" edita dal Comune di Acquapendente e curata dallo stesso Renzo Chiovelli che segue lo schema editoriale dei libri che lo hanno preceduto.

Dopo una premessa, in questo caso curata da Margherita Eichberg, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, l’introduzione dell’autore precede il testo vero e proprio dal titolo "Desiderando con l’aiuto di Dio, assicurarsi e conservarsi illeso dal male contagioso lo stato ecclesiastico. Profilassi e precauzioni sanitarie alla frontiera tosco-laziale tra Medioevo e Età Moderna", seguono una cronologia dei fatti, che in questo caso riguarda le vicende storiche epidemiologiche e sanitarie.

E ancora la storia delle epidemie, dell’ospedalità e medicina alla frontiera tosco-Laziale attraverso la documentazione archivistica. L’opera si conclude con un’ampia bibliografia di tali vicende in Acquapendente considerate nell’ambito della più ampia storia generale delle epidemie, con un finale dei nomi e dei luoghi, il tutto sviluppato in 444 pagine con illustrazioni a colori.