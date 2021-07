Premio Letterario Internazionale "Tuscia Libris", i finalisti della seconda edizione

cultura

Resi noti i finalisti della seconda edizione del Premio Letterario Internazionale "Tuscia Libris". Quest’anno il premio si articolava in quattro sezioni: Sezione A (a tema libero), Sezione B (a tema "Tuscia") Sezione C - Giovani (a tema "Custode delle Storie"), Sezione D - internazionale (a tema "Io straniero"). Questi i finalisti:



Sezione A

- BRONDI LISA di Castiglione del Lago (PG) con il racconto “1944. L’estate crudele”

- COTONE MAURO di Roma con il racconto “Gli ultimi giorni”

- FONTANA MARIA GRAZIA di Viterbo con il racconto “Ilaria e donna Violante”

- GABUSI ISABELLA di Montale (PT) con il racconto “Pietre”

- GUICCIARDI LUIGI di Modena con il racconto “Voglia di dormire”

- MAGGIORELLI VERDANA di Vigolzone (PC) con il racconto “La voce del fiume”

- MAIUCCI SIMONA di Viterbo con il racconto “Salvo e Gino”

- POLVERINO MARIA di Mugnano di Napoli (NA) con il racconto “Dalla finestra con le mezze righe bianche”

- PUJIA DOMENICO di Roma con il racconto “Diario di un maestro nell’era Covid-19”

- SCERRATO MARIA di Alatri (FR) con il racconto “Il caffè del professore”

- SGARAMELLA NICOLA di Roma con il racconto “asorarosa (tuttattaccato)”

- TRAPLETTI MARIO di Roma con il racconto “Un incunabolo da incubo”

- TRINCI ALESSANDRO di Quarrata (PT) con il racconto “L’ultimo assalto”



Sezione B

- ANDREANI GABRIELE di Pesaro con il racconto “Che cosa hai detto?”

- BECATTINI VALENTINA di Roma con il racconto “Terzan Fatan – La via del genio”

- COCCHI MARIA LUISA di Viterbo con il racconto “Le due promesse”

- DE WAURE FEDERICA di Viterbo con il racconto “Il riparo”

- FIANI SILVANA di Viterbo con il racconto “Le streghe del lago”

- FISCELLA GRAZIA MAURIZIA di Acicastello (CT) con il racconto “I mostri di serena”

- MANCINI FAUSTO di Amandola (FM) con il racconto “Il segreti del Borgo”

- OLIVI VERONICA di Viterbo con il racconto “Alba”

- PATRIGNANI MARCO di Vetralla (VT) con il racconto “Sembra quasi tu abbia visto un fantasma”

- PETRUCCI IVANO di Manziana (RM) con il racconto “Muta transizione”

- SCERRATO LUCIA di Roma con il racconto “Il borgo incantato”

- SCERRATO MARIA di Alatri (RM) con il racconto “Lupa nera”



Sezione C

- BIANCALANA GIOELE di Valentano con il racconto “Tempi di guerra”

- BORSI CARLOTTA di Canino (VT) con il racconto “Il terremoto di Tuscania (raccontato anche per i più piccoli)”

- CAMILLETTI ILARIA di Viterbo con il racconto “Velia e il suo profilo”

- CLASSE 2° Scuola elementare di Ischia di Castro (VT) con il racconto “La storia della Madonna del Giglio”

- CLASSE 3° F Scuola Media Vanni di Viterbo con il racconto “La valigia dei ricordi”

- DELLE CESE DILETTA di Canino (VT) con il racconto “Dalle stalle alle stelle”

- DELLE CESE FEDERICO di Canino (VT) con il racconto “Storia di un passato presente”

- FIORENTINI FLAVIA di Valentano (VT) con il racconti “Erano gli anni del terrore”

- MATTEI MARTINA di Valentano (VT) con il racconto ”Valentano del passato”

- MONASTERO MARCELLO di Valentano (VT) con il racconto “Siamo tutti umani”

- RANUCCI VERONICA di Valentano con il racconto “Ricordi di bambina”

- ROSATI ANITA di Cellere (VT) con il racconto “Il Brigante gentile”

- TESTA CHRISTIAN di Civitavecchia (RM) con il racconto “Una vacanza (o quasi) in mare”

Sezione D

- CAPPELLUCCI RITA di Berna (Svizzera) con il racconto “Il piccolo Abruzzo in Canada”

- TONIN SABRINA di Budapest (Ungheria) con il racconto “71 gradini”



La cerimonia di proclamazione dei vincitori, si terrà sabato 11 settembre alle 17 presso la Sala delle Conferenze della Provincia di Viterbo – (Via Saffi, 49) alla presenza del sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, dell’assessore alla Cultura, Marco De Carolis, e del presidente della Provincia, Pietro Nocchi.