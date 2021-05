Webinar del CAI su "La speleologia nell'Appennino Umbro-Marchigiano"

cultura

Il 2021 è l’Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo e i gruppi regionali Marche e Umbria del CAI hanno il piacere di invitare i soci ad un webinar dedicato alla speleologia nell'Appennino, patrocinato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in programma per venerdì 28 maggio alle 21.

L’intervento sarà tenuto dal professor Marco Menichetti, docente di Geologia dei Terremoti e Tettonica e Analisi Territoriale presso l’ateneo urbinate, socio CAI dal 1974 (Sezione di Gubbio), istruttore nazionale di speleologia dal 1985 e presidente della Commissione Centrale per la Speleologia e il Torrentismo nel triennio 2017-2019.

Per partecipare è necessario iscriversi al link. Dopo l'iscrizione verrà inviata una email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione. Per l'organizzazione dell'interessante iniziativa, il CAI ringrazia Filippo Martelli, componente del CDR Marche e collega del professor Menichetti.