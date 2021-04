Aperte le iscrizioni alla decima edizione del Premio Nazionale di Poesia "Vito Ceccani"

cultura

L'Accademia Barbanera invita a partecipare alla decima edizione del Premio Nazionale di Poesia "Vito Ceccani" promosso con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, del Comune di Castiglione in Teverina e di WikiPoesia. Tre le sezioni: lingua italiana, dialettale e quella riservata agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado (per loro l'iscrizione è gratuita, senza alcuna tassa di partecipazione. Per partecipare c'è tempo fino a lunedì 31 maggio 2021, versando un contributo di 10 euro sul Conto Corrente n. 11763687 oppure effettuando un bonifico sull'Iban IT18 A076 0114 5000 0001 1763 687 intestato all'Accademia Barbanera.

Per ulteriori informazioni:

0761.948586 - 329.3864466

n.barbanera@virgilio.it