Pitigliano segnalata da Jetcost tra i borghi più spettacolari d'Europa

Jetcost, noto motore di ricerca di voli e hotel, ha selezionato la lista dei 20 borghi più spettacolari d’Europa, sulla base delle segnalazioni che arrivano dai suoi utenti. E per l’Italia sono rientrati in questa lista tre località: Pitigliano in Toscana, Ravello in provincia di Salerno e Manarola sulla riviera ligure.

Gli altri borghi d’Europa segnalati da Jetcost sono: Èze in Francia; Polperro in Inghilterra; Hallstatt in Austria; Wengen in Svizzera; Óbidos in Portogallo; Dejà in Spagna; Kazimierz Dolny in Polonia; Albarracìn in Spagna; Monsanto in Portogallo; Autoire in Francia; Mittenwald in Germania; Monsaraz in Portogallo; Bulnes in Spagna; Puerto de Mogàn nell’Isola di Gran Canaria; Mont Saint Michel in Francia; Crupet in Belgio; Cesky Krumlow nella Repubblica Ceca.

Secondo Jetcost Pitigliano è una delle mete più insolite e fotogeniche. Il motore di ricerca sottolinea l’unicità del paesaggio, l’antica storia del borgo, le tracce della civiltà etrusca e l’ottimo vino, che viene conservato nelle cantine scavate nel tufo.