Otto serate di cinema. In Piazzale Bellucci arriva il drive-in estivo

L'estate vetrallese ha il sapore degli anni '80 con l’arrivo del Drive In estivo presso il Piazzale Bellucci a Cura di Vetralla. In programma otto incontri serali, in cui gli spettatori potranno godersi una serie di spettacoli dalla propria auto con l’audio collegato al Bluetooth del proprio veicolo o quello dello smartphone o tablet. È il progetto denominato "Vetralla c'è. Estate 2020", presentato dal Comune con il finanziamento della Regione Lazio.

La rassegna si svolgerà da giovedì 23 luglio a domenica 2 agosto, dalle 20.30 alle 24. Il giovedì sera dedicato ai più piccoli, con un video girato da artisti del territorio per i bambini e poi un film a loro dedicato. Il venerdì si apre con un docufilm o un filmato storico sul territorio a seguire un film per le fasce più giovani. Il sabato, dopo la proiezione di un documentario per la promozione di iniziative future, un film comico o una commedia.

La domenica, invece, è dedicata ai "cinemaniaci", con la visione di film d'autore, anticipata da approfondimenti sul film stesso, probabilmente incentrato sulle scene di Federico Fellini e Alberto Sordi girate nella Tuscia. L'organizzazione dell'evento sarà affidata alla Pro Loco Vetralla con la collaborazione dell'Associazione Musicalcentro per la parte tecnico musicale.

I posti auto previsti saranno 200 e probabilmente il progetto verrà patrocinato anche da altri comuni limitrofi. Il costo del progetto ammonta a 25.000 euro, di cui 20.000 la da finanziamento con contributo regionale, i restanti saranno a carico di iniziative private e fondi comunali.