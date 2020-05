Schermo gonfiabile per un cinema itinerante in piazze, parchi e luoghi naturali

cultura

di Davide Pompei

Ragiona, il mondo del cinema, su come e quando poter ripartire. E ragiona, l'Umbria, priva di mare ma non di arene estive in cui sognare, anche con la mascherina. La proposta per far vivere oltre ai centri storici anche i luoghi naturali, dai parchi ai giardini fino alle spiagge – quelle dei laghi! – e i piccoli borghi arriva dalla Sagra del Cinema, la kermesse cinegastronomica ideata e promossa dall'Associazione MenteGlocale andata in scena negli ultimi sette anni tra Umbria e Toscana.

Un evento di piazza dedicato al cinema italiano, popolare, ma con contenuti interessanti e di livello. L'idea è quella di uno schermo gonfiabile itinerante per proiezioni cinematografiche con costi contenuti per chi ospita gli eventi, a partire da Comuni, Unioni di Comuni, consorzi turistici e di produttori, distretti dell'agroalimentare, pro loco ed altri soggetti interessati. Un vero e proprio tour con un van per portare il cinema in più luoghi possibili.

Anche nelle realtà che non possono ospitare le grandi arene, così da non andare in contrapposizione con le programmazioni estive degli esercenti. Per animare, in sicurezza, le piazze con una modalità originale e coinvolgente. "Per la sua modalità fruizione – spiegano gli ideatori – il cinema si presta bene ad essere programmato in sicurezza all’aperto. Certo, bisognerà tenere le sedie più distanti e si dovranno prevedere modalità di prenotazione per l’ingresso in platea.

Ma il tutto può avvenire in sicurezza, garantendo la vita delle piazze dei nostri centri storici. Il progetto è pensato anche e soprattutto per quelle realtà piccole che non potranno ospitare arene, ma che potranno in questo modo animare per almeno tre o quattro giorni la propria estate. La struttura,i inoltre, consente la proiezione in posti molto diversi. Oltre agli abitati sarà possibile fare cinema in luoghi naturali come le spiagge del Trasimeno, i parchi e i giardini.

Molto interessante potrebbe essere, poi, portare il cinema nei luoghi della Valnerina, a Norcia, Cascia e negli altri piccoli centri, compressa Castelluccio. Ad oggi abbiamo alcune richieste da parte di amministrazioni comunali che hanno capito l'iniziativa, speriamo che ne arrivino altre. Le modalità della manifestazione andranno pensate e adattate ai contesti e agli spazi. Il pacchetto include la comunicazione e la promozione delle serate.

Per la proposta dei film, sarà possibile scegliere da un catalogo di film italiani: classici, commedie all’italiana, perle del neorealismo e poi i quasi contemporanei e i nuovi classici. Non saranno proiettati film usciti di recente (altri solo online, altri ancora mai più) che saranno, giustamente, a disposizione degli esercenti cinematografici che programmeranno arene estive ed hanno bisogno, in questo momento, di recuperare i due mesi e mezzo di chiusura forzata".

