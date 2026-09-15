Circa 25.000 gli studenti tornati a scuola in tutto il territorio provinciale

cronaca

Sono circa 25.000 gli studenti tornati a scuola in questi giorni in tutti gli istituti di ogni ordine e grado del territorio provinciale di Terni. Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia, alunne e alunni sono circa 3.200 per 163 sezioni. Alla Scuola Primaria sono, invece, 6.833 suddivisi in 417 classi, alla Scuola Secondaria di Primo Grado risultano 5.221 per 252 classi e alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, gli iscritti arrivano a 9.667, ripartiti in 494 classi. Questi i numeri che accompagnano le annunciate conferenze partecipative sul dimensionamento scolastico in programma per mercoledì 16 settembre nella Sala del Consiglio Provinciale di Palazzo Bazzani.