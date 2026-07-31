Truffa ai danni di una famiglia. I Carabinieri arrestano il presunto responsabile, recuperando l'intera refurtiva

cronaca

I Carabinieri della Compagnia di Orvieto, a conclusione di un’attività che ha consentito anche di recuperare l’intera refurtiva sottratta, hanno tratto in arresto un giovane ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di una famiglia del luogo. Secondo quanto ricostruito, il raggiro sarebbe stato messo in atto attraverso la ormai nota tecnica del falso appartenente alle Forze dell’Ordine.

In questo caso, però, non è stato un anziano ad essere contattato, ma un minore che, rimasto temporaneamente solo in casa, avrebbe ricevuto la telefonata con cui un abile interlocutore, qualificatosi falsamente come carabiniere, lo avrebbe indotto a credere che il padre fosse coinvolto in una rapina e che fosse necessario consegnare tutti i gioielli custoditi nell’abitazione per consentirne un’immediata verifica.

Pochi minuti dopo si sarebbe presentato presso l’abitazione un uomo, al quale il ragazzo, spaventato e preoccupato per le sorti del proprio genitore, ha consegnato alcuni monili ed un orologio, per poi allontanarsi immediatamente. Quando il minore è riuscito a mettersi in contatto con il padre, quest’ultimo si è rivolto alla Stazione Carabinieri di Orvieto.

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I militari, insieme al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno avviato immediate ricerche sul territorio, riuscendo ad individuare un soggetto, corrispondente alla descrizione fornita dal denunciante, che stava facendo rientro presso una struttura ricettiva della zona ove era temporaneamente alloggiato. Fermato e sottoposto a controllo, nel corso della perquisizione personale i militari dell'Arma hanno rinvenuto l’intera refurtiva, poi riconosciuta e restituita al legittimo proprietario.

L’attività investigativa è stata ulteriormente corroborata dal riconoscimento fotografico effettuato dalla giovane vittima. Per l’uomo è scattato così l’arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Terni in turno, la sua successiva presentazione al rito direttissimo che si è svolto martedì mattina, all’esito del quale il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di primo grado, per cui l’imputato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva.