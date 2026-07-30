Al via il secondo ciclo di disinfestazione notturna contro le zanzare

cronaca

Prosegue a Castel Giorgio il piano di prevenzione e contrasto alla diffusione delle zanzare sul territorio. Dopo il primo trattamento svolto regolarmente nel mese di giugno, l'Amministrazione Comunale ha programmato un secondo intervento straordinario di disinfestazione adulticida, previsto nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto a partire dalle 2. Per l’operazione verrà utilizzato il prodotto "Cyper Barrier", una formulazione commerciale con principio attivo autorizzato dal Ministero della Sanità, erogata secondo le dosi e le diluizioni indicate in etichetta.





La ditta esecutrice dell'intervento mantiene a disposizione le relative schede tecniche e di sicurezza. Per garantire la massima sicurezza e l'efficacia del servizio, il Comune invita la cittadinanza a collaborare adottando alcune precauzioni fondamentali durante le ore di svolgimento dei lavori. In particolare, si raccomanda di non lasciare indumenti o biancheria stesa all'esterno e di mantenere ben chiuse porte, finestre e condizionatori in tutti i locali che si affacciano sulle vie interessate.

Massima attenzione viene richiesta anche per la tutela degli animali, quelli domestici e da cortile dovranno essere custoditi all'interno o messi al riparo, mentre scodelle e recipienti per il cibo dovranno essere protetti, capovolti o successivamente lavati con acqua e sapone. L'accesso di bambini e animali alle aree pubbliche o private sottoposte a irrorazione potrà avvenire in totale sicurezza solo trascorse almeno due ore dal termine del trattamento. L'Amministrazione Comunale invita gli apicoltori con arnie situate nelle vicinanze delle zone interessate a segnalarne tempestivamente la presenza ai responsabili tecnici dell'intervento, contattabili ai numeri telefonici 340.7308361 o 347.4899059.