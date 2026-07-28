GdF, prima edizione delle Esercitazioni tecnico-militari per il personale del Corpo in addestramento al tiro

cronaca

Da lunedì 20 a venerdì 24 luglio la Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto ha ospitato la prima edizione delle "Esercitazioni tecnico-militari per il personale del Corpo in addestramento al tiro", che hanno l’obiettivo di verificare il livello di addestramento al tiro del personale del Corpo che presta servizio nei diversi Reparti d’Italia, oltre che essere una competizione sportiva.





Nella mattinata di martedì 21 luglio in un’emozionante cerimonia di apertura, alla presenza del generale di Corpo d'Armata Vito Augelli, ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, del generale di Brigata Roberto Pennoni, comandante della Legione Allievi, e del colonnello Andrea Girella, comandante della Scuola, le rappresentative partecipanti, schierate sul cortile d'onore dell’Istituto, hanno celebrato l’alzabandiera solenne, seguito dalla pronuncia - da parte del generale Augelli - della dichiarazione di apertura delle Esercitazioni sugellata dall’accensione del tripode e dalla lettura del giuramento sportivo.

Nei giorni successivi le Rappresentative del Corpo si sono cimentate, con sano agonismo sportivo, nella competizione suddivisa in cinque esercizi individuali e un ultimo esercizio a squadra (staffetta). La cerimonia di chiusura, tenutasi venerdì 24 luglio alla presenza del generale di Corpo d'Armata Bruno Buratti, comandante in seconda della Guardia di Finanza, e del generale Pennoni, nonché delle autorità intervenute tra cui il generale di Divisione dell'Esercito Italiano Gaetano Lunardo, generale dell'Esercito addetto al Comando Generale, il generale di Divisione Francesco Mazzotta, comandante regionale Umbria, e il vicesindaco del Comune di Orvieto, Stefano Spagnoli, ha sancito la conclusione dell’evento con la premiazione, da parte delle autorità intervenute e di quelle presenti come ospiti, dei primi tre classificati in ogni singola prova, mentre il trofeo per la vincitrice assoluta è stato assegnato al Comando Regionale Liguria.





Pubblicità

Il comandante in seconda nel suo discorso ha avuto parole di apprezzamento per l’iniziativa promossa dal comandante della Scuola e per la sua linea gerarchica. Poi, con la formula finale di chiusura e con lo spegnimento del tripode, sulle note dell'Inno alla Gioia magistralmente eseguito dalla Fanfara della Legione Allievi della Guardia di Finanza, si è data conclusione alla prima edizione delle “Esercitazioni tecnico-militari per il personale del Corpo in addestramento al tiro".