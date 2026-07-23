Sicurezza stradale, installato un rilevatore di velocità in Via dei Tigli

cronaca

Installato un rilevatore di velocità in Via dei Tigli a Ciconia. Il dispositivo elettronico, alimentato da un pannello fotovoltaico, è stato posizionato all’incrocio con Via dei Cornioli, segnala la velocità dei veicoli in transito e la mostra su un pannello luminoso con l'obiettivo di indurre gli automobilisti a rallentare. L’intervento rientra nell’ambito delle operazioni di ripristino e implementazione della segnaletica orizzontale e verticale che sta interessando da mesi tutto il territorio comunale e che negli ultimi giorni si è concentrata nel centro storico e nelle frazioni di Sferracavallo, Orvieto Scalo e Ciconia.

"L’installazione del segnalatore di velocità – spiega il vicesindaco con delega alla Viabilità, Stefano Spagnoli – viene incontro alle esigenze avanzate dai cittadini del quartiere che chiedono interventi di moderazione della velocità delle auto in un tratto molto transitato vista la presenza del polo scolastico e di impianti sportivi.

Su Via dei Tigli si era già intervenuti nella precedente consiliatura con la realizzazione di un passaggio pedonale luminoso all’altezza della scuola Ippolito Scalza e più recentemente con l’installazione degli occhi di gatto sull’attraversamento in prossimità del polo scolastico. Altri due rilevatori saranno prossimamente posizionati su altre strade dove sono stati segnalati problemi legati all’eccessiva velocità.

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La manutenzione e il potenziamento della segnaletica stradale su tutto il territorio comunale – conclude il vicesindaco – rappresenta il primo investimento sulla prevenzione degli incidenti poiché contribuisce ad aumentare la sicurezza di pedoni e automobilisti e a promuovere una maggiore attenzione e responsabilità alla guida".