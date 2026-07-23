"Orvieto Sound Festival", scatta l'ordinanza anti-vetro in Piazza del Popolo

Per ragioni di tutela della pubblica incolumità, in concomitanza con la quinta edizione di " Orvieto Sound Festival " è stata emessa un'ordinanza sindacale che da venerdì 24 a domenica 26 luglio , dalle 19 alle 3 dispone il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo presso le attività di somministrazione che insistono in Piazza del Popolo, compresi gli esercizi di somministrazione inseriti all’interno della manifestazione. Previsto, inoltre, il divieto di introduzione di bevande in bottiglie e altri contenitori di vetro o metalli in Piazza del Popolo. In deroga al divieto di cui al punto 1, è consentita la somministrazione con servizio al tavolo delle bevande in contenitori di vetro di modeste dimensioni, con obbligo al personale dell’esercizio di curare la rimozione dei contenitori una volta terminata la consumazione da parte del cliente.

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