Auto ribaltata sull'A1, cinque feriti molto gravi. Elisoccorsi due ragazzini

cronaca

Intorno alle 8 di sabato 11 luglio sull'Autostrada del Sole è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiusi e Fabro in direzione Sud, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 426, un paio prima di chilometri prima di Fabro. Coinvolto una monovolume Touran che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. A bordo viaggiava una famiglia francese, di origini tunisine, composta da sette persone.

Fra le tre in prognosi riservata, c'è anche un adolescente trasportato all'Ospedale "Careggi" di Firenze. Stabile una 16enne affidata alle cure dell'Ospedale di Perugia. Si trova all'Ospedale Pediatrico "Meyer", invece, un ragazzino di 10 anni, elisoccorso. Gravi le condizioni del padre, 41 anni, e di un minore trasportati all'Ospedale "Le Scotte" di Siena. Ferite in maniera lieve la madre e un'altra figlia.

Sul posto, oltre all'elisoccorso e ai mezzi del 118, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale del V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Montepulciano l'allerta è scattata intorno alle 6.30. Alle 10 circa è stato riaperto il tratto e poco prima delle 12 sono terminati gli undici chilometri di coda che si erano formati.

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A chi proviene da Firenze ed è diretto verso Roma, la Società Autostrade per l'Italia ha consigliato di uscire a Valdichiana, percorrere la Siena-Perugia verso Perugia dove prendere l'E45 per raggiungere il casello di Orte dove riprendere l’A1 verso Roma.







Sul luogo dell’evento attualmente si circola su entrambe le corsie disponibili e non si registrano turbative al traffico verso Roma.