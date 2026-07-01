Da "La Cava e i Cavajoli" cordoglio per la perdita del socio fondatore Carlo Sborra
Il Consiglio Direttivo e tutti i soci dell’Associazione Culturale "La Cava e i Cavajoli" sono addolorati per la perdita del socio fondatore, Carlo Sborra. "Vogliamo partecipare al lutto della famiglia, della comunità cavajola e di quanti lo hanno avuto a cuore - affermano - e ricordarne l’impegno e la generosità profusi per il quartiere, la città e il territorio e le tante feste e occasioni condivise nel corso degli anni".
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