Caporalato, anche l'Umbria deve fare i conti con lo sfruttamento. Attivo uno sportello di ascolto per le vittime

cronaca

La recente sentenza, pronunciata a metà giugno dalla Corte d’Appello di Perugia in un procedimento per caporalato, per la quale non sono ancora state depositate le motivazioni e che, pertanto, non è definitiva, riporta con forza l’attenzione su un fenomeno che interessa anche il territorio umbro e che non può essere considerato marginale o estraneo al contesto regionale.

Nello specifico, la sentenza riguarda una donna 33enne, di origini marocchine, condannata ad un anno e otto mesi di reclusione per aver impiegato irregolarmente e ‘in nero’ alle proprie dipendenze, in una ditta del territorio di Gualdo Tadino, dodici lavoratori extraeuropei, sprovvisti di permesso di soggiorno, imponendo loro un orario di lavoro eccessivo e degradante, senza ferie, riposi, con turni di tredici ore giornaliere e con una paga di 2,5-3 euro all’ora. Non solo: è stata condannata anche per aver omesso il versamento di contributi, mancata copertura assicurativa e violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al di là dell’esito giudiziario del processo, i cui sviluppi, se conosciuti ed eventualmente difformi dalla statuizione di condanna, verranno tempestivamente comunicati, i fatti accertati non sembranoepisodi isolati, ma potenzialmente sintomatici di un sistema che, pur assumendo forme diverse, si radica in diversi comparti produttivi e richiede una risposta istituzionale costante, coordinata e incisiva.

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Già circa un anno fa, proprio nella consapevolezza della diffusione del fenomeno, era stata rafforzata la cooperazione istituzionale attraverso la sottoscrizione di un protocollo interdistrettualetra le Procure Generali di Perugia e Ancona, finalizzato alla creazione di un Osservatorio congiunto sul caporalato e sugli infortuni sul lavoro.

L’iniziativa ha consentito di strutturare un sistema stabile di raccolta e scambio di dati, di elaborazione di analisi e di diffusione di buone prassi investigative, coinvolgendo una rete ampia di soggetti istituzionali e territoriali.

In questo quadro si inserisce anche l’incontro tenutosi la scorsa settimana tra il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani e il tenente colonnello Piergiuseppe Zago, comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro per le Regioni Lazio, Toscana, Abruzzo, Umbria e Sardegna, occasione nella quale è stato fatto il punto sull’attuazione della convenzione e sulle ulteriori azioni da sviluppare per rafforzare l’efficacia del sistema di prevenzione e repressione del fenomeno.

L’azione di contrasto, del resto, si fonda su una collaborazione strutturata tra Autorità giudiziaria, Ispettorati del lavoro e Arma dei Carabinieri, in particolare attraverso l’attività dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, che operano in stretto raccordo con le Procure e il sistema ispettivo civile, assicurando un modello investigativo altamente specializzato.

Elemento decisivo resta, tuttavia, la fiducia delle vittime e la loro disponibilità a denunciare. Le istituzioni garantiscono un percorso di tutela completo, che accompagna il lavoratore dallo stadio iniziale della segnalazione fino alle misure di protezione e reinserimento, assicurando riservatezza, assistenza e sostegno in ogni fase.

Particolare rilievo assumono, in questo contesto, gli strumenti premiali previsti dall’ordinamento per chi collabora con l’Autorità Giudiziaria. Nei casi previsti dalla legge, infatti, la collaborazione può consentire il rilascio del nulla osta necessario per l’ottenimento del permesso di soggiorno in favore delle vittime di sfruttamento lavorativo, favorendo così l’emersione delle condotte illecite e l’accertamento delle responsabilità penali. Si tratta di una misura fondamentale, che consente di sottrarre le persone al ricatto della clandestinità e di offrire loro una concreta prospettiva di legalità, protezione e integrazione.

Proprio per facilitare l’emersione del fenomeno, sono stati inoltre attivati canali dedicati di ascolto e assistenza, tra cui uno sportello multilingue presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, in grado di superare le barriere linguistiche e garantire un contesto sicuro e protetto per le segnalazioni. Il contrasto al caporalato resta, dunque, una priorità dell’azione giudiziaria anche nel distrettoumbro, con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza che denunciare significa prima di tutto difendere la propria dignità.



Procura Generale della Repubblica di Perugia