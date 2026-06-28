Furti nelle abitazioni private, messi a segno due colpi

Non si arresta l'ondata di furti che interessa Castel Giorgio. Nella serata di sabato 27 giugno sono stati messi a segno due colpi in abitazioni private. Gli episodi seguono altri tentativi di intrusione avvenuti la scorsa settimana sempre sull'Altopiano dell'Alfina, fortunatamente senza conseguenze, e confermano la presenza in zona di malintenzionati, alcuni dei quali ripresi dalle telecamere. Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine per ricostruire quanto avvenuto e individuare i responsabili.

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