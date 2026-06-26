Strage di Viareggio, Mauro Moretti si costituisce nel Carcere di Orvieto

cronaca

Poco prima della mezzanotte di giovedì 25 giugno Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, si è costituito spontaneamente presso il Carcere di Orvieto dopo che la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a cinque anni di reclusione per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Nell'incidente, come noto, morirono 32 persone e oltre cento rimasero ferite.

Pur ribadendo la convinzione di essere innocente e di aver sempre svolto il proprio lavoro correttamente, l'ex manager ha accettato la decisione dei giudici, nel rispetto della legge. "Una decisione che – ha commentato la sua legale, Ambra Giovane – lascia un profondo senso di ingiustizia. Le conseguenze sono molto pesanti e finiscono per colpire persone che, a nostro avviso, non avrebbero dovuto essere condannate".