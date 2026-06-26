cronaca

Strage di Viareggio, Mauro Moretti si costituisce nel Carcere di Orvieto

venerdì 26 giugno 2026

Poco prima della mezzanotte di giovedì 25 giugno Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, si è costituito spontaneamente presso il Carcere di Orvieto dopo che la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a cinque anni di reclusione per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Nell'incidente, come noto, morirono 32 persone e oltre cento rimasero ferite.

Pur ribadendo la convinzione di essere innocente e di aver sempre svolto il proprio lavoro correttamente, l'ex manager ha accettato la decisione dei giudici, nel rispetto della legge. "Una decisione che – ha commentato la sua legale, Ambra Giovane – lascia un profondo senso di ingiustizia. Le conseguenze sono molto pesanti e finiscono per colpire persone che, a nostro avviso, non avrebbero dovuto essere condannate". 

 

Licenza Creative Commons orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.