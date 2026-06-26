Chiusura provvisoria della Statale 205 Amerina tra Orvieto e Baschi

cronaca

Sono in corso sulla Strada Statale 205 Amerina i lavori di miglioramento del tracciato nei pressi di Baschi Scalo, per un investimento complessivo di 12,5 milioni di euro. Nell’ambito dei lavori, per consentire le operazioni di demolizione di una porzione di muro in cemento armato esistente, come annunciato è necessaria la chiusura temporanea della Statale in entrambe le direzioni a partire da lunedì 29 giugno, fino al completamento di questa fase, previsto entro venerdì 3 luglio. Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni sul posto.

Nel dettaglio:

- le autovetture e i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 7 tonnellate provenienti da nord (Orvieto/A1) e diretti verso Amelia o verso Todi/E45 saranno deviati sulla SP46 all'incrocio per Lubriano (km 48,600) per proseguire sulla SP98 e reimmettersi sulla SS205 in prossimità dell'incrocio “Castiglione in Teverina” (km 47,150).

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Viceversa, il traffico proveniente da Todi/E45 o da Amelia e diretto a Orvieto/A1 direzione nord sarà deviato sulla SP98 all’incrocio per Castiglione in Teverina e proseguirà sulla SP46 per reimmettersi sulla SS205 all’incrocio “Lubriano”.

I mezzi pesanti con massa superiore a 7 tonnellate provenienti da nord (Orvieto/A1) e diretti verso Todi/E45 o verso Amelia dovranno proseguire sull’autostrada A1 in direzione sud fino allo svincolo di Attigliano.

Viceversa, i veicoli provenienti da Todi/E45 o da Amelia e diretti a Orvieto/A1 potranno utilizzare il casello di Attigliano oppure, da Baschi Scalo, percorrere la SP98 dall’incrocio per Castiglione in Teverina, proseguire fino a Lubriano e percorrere le SP6 e SP12 fino a Orvieto.

In alternativa, il traffico pesante di lunga percorrenza tra la A1 e la E45 in entrambe le direzioni potrà utilizzare i caselli autostradali di Orte e Valdichiana.

L’intervento consiste nel prolungamento di una galleria ferroviaria della linea lenta Firenze-Roma, nella realizzazione di un nuovo muro di contenimento e di diverse opere di sostegno, consentendo l’allargamento della sede stradale e la rettifica di due curve della SS205, al fine di modificare l’attuale configurazione del tracciato, determinato dalla particolare conformazione orografica, dalla presenza del fiume e della ferrovia. I lavori consentiranno di aumentare il raggio di curvatura, la visibilità e soprattutto permetteranno il transito in contemporanea di più mezzi pesanti nelle due direzioni senza creare rallentamenti o interruzioni al traffico.