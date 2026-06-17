"Cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro come utenti dei treni regionali che collegano alla Capitale?"

cronaca

Con una lettera aperta indirizzata all'assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, il Comitato Pendolari Orte e il Comitato Pendolari Teverina sollecitano rilievi da parte dell'Ente sulla delibera Art n.49/26. Di seguito in forma integrale:



Gentile assessore,

con la presente Le chiediamo se Regione Lazio abbia avanzato osservazioni/proposte di modifica allo schema di regolazione contenuto nella delibera Art 49/26 e in caso postivo quali siano. Cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro come utenti dei treni regionali che collegano Orte alla Capitale? Dopo un anno e mezzo di passione, dovuta ai lavori di ammodernamento infrastrutturale (ritardi, riduzione offerta, treni soppressi,…), permane la spada di damocle sulla nostra testa di disagi che da momentanei si potrebbero trasformare in permanenti. La delibera parla di criteri per regolamentare i casi in cui la domanda dovesse superare l'offerta. Noi temiamo fortemente che, essendo satura la circolazione sulla Linea Direttissima Orte-Roma, verranno sacrificate le tracce attualmente destinate al pendolarismo interregionale da e verso Roma. In vista dell’accesso sul mercato Alta Velocità dell’operatore francese SNCF torniamo a chiedere a gran voce la tutela delle tracce in Direttissima al momento accordate ai regionali a servizio della tratta Orte-Roma e viceversa. Al fine di alleggerire i treni che consentono il ritorno a casa il pomeriggio, riproponiamo il ripristino del Regionale 4530 Roma Viterbo delle 17:27 da Termini in Linea Direttissima, anche spostandolo di una decina di minuti. Certi di un suo riscontro circa i rilievi della Regione Lazio, ancora possibili (entro venerdì 19 giugno), atti a modificare la delibera Art 49 porgiamo cordiali saluti.

Comitato Pendolari Orte

Comitato Pendolari Teverina