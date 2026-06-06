Ad Evaristo Cerrini l'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

cronaca

Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, per indicazione delle associazioni di categoria ha conferito al dottor Evaristo Cerrini l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per importanti traguardi raggiunti nel campo della scienza, della letteratura, dell’arte, dell’economia e nelle attività svolte a fini sociali e filantropici. La consegna è avvenuta nella cerimonia celebrativa dell’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana tenutasi martedì 2 giugno in Piazza San Lorenzo, a Viterbo, alla presenza delle autorità civili e religiose, per mano del prefetto di Viterbo Sergio Pomponio e del sindaco di Acquapendente Alessandra Terrosi.

Ben 56 righe di motivazioni individuate dalle associazioni di categoria, recepite, comprovate e controfirmate dagli organi governativi rispetto all’operato del cinquantenne aquesiano, titolare della Cerrini Company, giornalista, scrittore con all’attivo decine di premi nazionali e internazionali, nonché storico dell’arte, storico militare medievale, saggista con importanti studi storico artistici ed antropologici sui Pugnaloni di Acquapendente. Proprio per questi ultimi, vi è stato un impegno pluridecennale di studi, ricerche e divulgazioni con molteplici articoli giornalistici, interventi, pubblicazioni, tesi e dimostrazioni, specialmente in un periodo dove i social ancora non esistevano. Tra i suoi libri spicca la guida "I Pugnaloni di Acquapendente, fede, arte, cultura e tradizione", probabilmente il libro più venduto nella storia scritto da un autore aquesiano.

Cerrini ha spesso contribuito gratuitamente con la propria consulenza, materiale e intellettuale, a supportare gratuitamente tante associazioni di volontariato che agiscono nel campo del sociale e culturale anche nell’ambito della produzione e allestimento di monumenti e opere commemorative, tra gli ultimi il basamento in pietra del monumento a Papa Paolo III, Canino 2002 per l’Associazione Paolo III Farnese Onlus, il basamento completo scolpito a mano per l'Avis di Acquapendente nel 2008, il basamento della statua di Padre Pio per la Parrocchia del Santo Sepolcro di Acquapendente nel 2013, la monumentale statua completa di basamento della Madonna del Fiore sempre per la Parrocchia di Acquapendente 2018, la scalinata dell'abside della Chiesa di San Pancrazio Martire a Castel Giorgio nel 2022 e la scalinata esterna della Chiesa della Madonna delle Grazie di Castel Giorgio nel 2023

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Da non dimenticare la passata attività di corrispondente territoriale per testate giornalistiche locali quali: Corriere di Viterbo, Viterbo Oggi, Nuovo Viterbo Oggi, Nuovo Corriere Viterbese, Tutta Finanza e il generoso sostegno per gli animali randagi e bisognosi in particolare delle colonie feline e l’impegno sociale in difesa di tutti gli animali.