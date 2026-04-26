Condannato 39enne che viaggiava sull'A1 con 20 chili di hashish nascosti in auto

cronaca

Un carico ingente di droga, intercettato lungo l'Autostrada del Sole, si è trasformato in una condanna definitiva. I fatti risalgono al mese di gennaio, quando una pattuglia della Polizia Stradale fermò un'auto nei pressi di Orvieto. All’interno del veicolo, preso a noleggio, gli agenti scoprirono un borsone nero contenente oltre 200 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 20 chilogrammi.

Secondo le stime, da quella quantità si sarebbero potute ottenere più di 260.000 dosi destinate allo spaccio. La sostanza era suddivisa in sette involucri di cellophane, ciascuno con una trentina di panetti, accuratamente nascosti per eludere eventuali controlli. Il conducente, un uomo di 39 anni, originario del Piemonte ma residente nell’area romana insieme alla famiglia, era stato immediatamente arrestato.

A distanza di alcuni mesi, è arrivata la sentenza. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni ha definito il procedimento con rito abbreviato, infliggendo all’imputato una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione. La decisione ha accolto integralmente le richieste dell’accusa. Nella pronuncia è stata riconosciuta l’aggravante legata all’ingente quantità di stupefacente sequestrato, mentre non sono state concesse attenuanti.



L’uomo, nel frattempo agli arresti domiciliari e assistito da un legale del Foro ternano, potrebbe valutare la possibilità di presentare ricorso. Tuttavia, alla luce delle recenti modifiche normative e dei benefici previsti in caso di mancata impugnazione, la scelta della difesa non appare così scontata.