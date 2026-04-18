A1, chiusure notturne per lavori nel tratto Orte-Orvieto verso Firenze

cronaca

Per consentire l'allestimento dell'area cantiere per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del ponte su fiume Tevere "Località Santa Maria", lungo l'Autostrada del Sole, nelle due notti di martedì 21 e mercoledì 22 aprile, dalle 22 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Orte e Orvieto, verso Firenze. Di conseguenza, le stazioni di Orte e di Attigliano saranno chiuse in entrata verso Firenze. Non sarà accessibile, inoltre, l'uscita di Attigliano, per chi proviene da Roma.



Le aree di servizio "Giove Est" e "Tevere Est", situate nel suddetto tratto, saranno chiuse dalle 21 alle 5. Sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all'interno delle suddette aree di servizio, dalle 18 di martedì 21 e di mercoledì 22 aprile, fino alla riapertura delle stesse. In alternativa, la Società Autostrade per l'Italia consiglia:

- per le brevi percorrenze, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Orte, di percorrere la Statale 675 verso Viterbo, la Statale 2 Cassia in direzione Montefiascone, la Statale 71 verso Orvieto e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto;

- per le lunghe percorrenze, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Orte, di percorrere la Statale 675 verso Terni, la Superstrada E45 in direzione Perugia, il Raccordo Bettolle-Siena verso Firenze e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.



Per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla Provinciale 20, nel territorio del Comune di Bomarzo.