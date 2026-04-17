L'ANC di Orvieto si congratula con il Maggiore dei Carabinieri Nicola Parente per il conferimento del nuovo grado

cronaca

La Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Orvieto esprime le più vive e sentite congratulazioni al Maggiore dei Carabinieri Nicola Parente per il conferimento del nuovo grado, meritato riconoscimento di un percorso professionale di elevato profilo.

Il Maggiore Parente ha frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” e il 193° Corso presso l’Accademia Militare di Modena, conseguendo successivamente le lauree in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza interna ed esterna. Al termine del ciclo formativo è stato assegnato al Reggimento Puglia, ove ha ricoperto l’incarico di Comandante di plotone, coordinando altresì le Squadre Operative di Supporto (S.O.S.).

Nel prosieguo della carriera ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alcamo (Trapani) dal 2018 al 2020 e, successivamente, del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (Latina). Nel luglio 2022 è stato destinato alla Compagnia Carabinieri di Orvieto, della quale ha assunto il comando.

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Il conferimento del grado di Maggiore sancisce l’ingresso nell’aliquota dirigenziale dell’Arma dei Carabinieri, quale ulteriore attestazione delle riconosciute qualità professionali, delle capacità di comando e del costante impegno profuso al servizio delle Istituzioni e della collettività.

Il Presidente Sezione ANC

Lgt. C.S. Enea Schioppa