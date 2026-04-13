Orvietana Calcio in lutto, addio all'ex presidente Domenico Pizzardi

cronaca

Il presidente Roberto Biagioli e l’Orvietana tutta si stringono con profonda commozione attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Domenico Pizzardi, storico presidente dell’Orvietana Calcio, alla guida della società per trent’anni. Un punto fermo, una presenza continua, una responsabilità portata avanti ogni giorno.



Uomo di passione autentica, di dedizione instancabile e di amore profondo per questi colori. Ci sono Stagioni, scelte, momenti della nostra storia — quella che dura da oltre 115 anni — che esistono perché c’era lui. Perché ha tenuto insieme, perché non ha smesso di crederci, anche quando era difficile. Il suo nome non è solo un ricordo: è una parte importante dell’Orvietana. Oggi il saluto è carico di dolore, ma anche di una gratitudine profonda, che non si spegnerà.

L’Orvietana Calcio custodisce con orgoglio il ricordo di un uomo che non sarà mai dimenticato. Domenico Pizzardi divenne presidente già nel 1975, poco dopo la scomparsa dello storico "Luigi Muzi", al quale è intitolato lo stadio di Ciconia inaugurato proprio nell’estate del ‘75 con un’amichevole contro la Lazio appena laureatasi campione d’Italia dove giocava l’Orvietano Mario Frustalupi. È rimasto nell’ambiente dirigenziale biancorosso anche quando dovette cedere la presidenza, per poi riconquistarla sia nella fine degli anni 80 che all’inizio dei 90 del secolo scorso. Un vero esempio di passione per questi colori.



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