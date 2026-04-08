Busitalia Umbria, sciopero di quattro ore
Le Organizzazioni Sindacali Usb Lavoro Privato e Adl Cobas hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 10 aprile, della durata di quattro ore. Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), comunica le modalità di effettuazione dello sciopero.
PROVINCIA DI PERUGIA
Servizi autobus urbani ed extraurbani, Navigazione Lago Trasimeno, Minimetrò di Perugia, Mobilità alternativa di Spoleto (percorsi meccanizzati dei parcheggi “Spoletosfera” e “Ponzianina-Rocca e Posterna”): venerdì 10 aprile, sciopero dalle ore 20:01 alle 24. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.
Servizio biglietterie città di Perugia P.zza Partigiani e Stazione FS: il servizio sarà garantito con il normale orario.
Servizio biglietteria Spoleto Stazione FS: il servizio sarà garantito con il normale orario.
Servizio ascensori e scale mobili di Perugia: i servizi saranno garantiti per l’intera giornata con il normale orario.
URP Perugia: il servizio sarà garantito con il normale orario.
PROVINCIA DI TERNI
Servizi autobus urbani ed extraurbani, Funicolare di Orvieto: venerdì 10 aprile sciopero dalle ore 20:01 alle 24. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.
Servizio biglietterie città di Terni Biglietteria Bus Terminal: il servizio sarà garantito con il normale orario.
URP Terni: il servizio sarà garantito con il normale orario.
In occasione degli ultimi scioperi proclamati dalle medesime sigle sindacali si è registrata un’adesione di entità moderata; pertanto, il livello di presumibile vulnerabilità dell’azione di protesta risulta moderato. Il livello di presumibile vulnerabilità è un sistema di codici/colori che prevede i seguenti distinti livelli di presumibile adesione alla protesta:
BASSO/VERDE (0%-9%)
MODERATO/GIALLO (10%-24%)
ALTO/ROSSO (25%-50%)
CRITICO/NERO (51%-100%)
Per maggiori informazioni e dettagli è possibile visitare il sito www.fsbusitalia.it
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